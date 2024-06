Projeto qualifica jovens para consertar computadores e doá-los a escolas públicas; veja como apoiar

O Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), do Instituto Idear, criou um projeto que capacita jovens e adultos para realizarem a manutenção e reparo de computadores em desuso ou quebrados e depois doá-los para escolas públicas.

A iniciativa, além de garantir aos jovens formação para o mercado de trabalho, também viabiliza aumento e melhoria de equipamentos para unidades de ensino do Ceará e de outros estados do Nordeste.

Para o jovem Israel Taveira Martins, de 27 anos, que até então só possuía o nível médio de ensino, a ideia é aprofundar os conhecimentos na área de informática após fazer o curso do CRC Idear.

"Observar os profissionais que trabalham lá me inspirou a seguir na área da tecnologia. Atualmente, estou cursando técnico em informática para continuar me especializando na área e estou como estagiário no Centro de Recondicionamento de Computadores.", descreve Israel

Manuella Mendonça, de 43 anos, conheceu o projeto pelas redes sociais quando procurava um curso para o filho e, ao buscar mais informações, viu que também havia cursos ofertados para adultos.

"Me interessei pela oferta do curso de Excel avançado, pois sempre quis me aperfeiçoar, mas não tinha tempo. Eu estava em casa, sem trabalho e vi uma oportunidade para atualizar meu currículo. Eu comecei em julho de 2023, e logo quando concluí, em outubro, iniciei o curso de manutenção de computadores, para aperfeiçoar o currículo e migrar de área, pois sou da área da segurança", detalha Manuella

Além dos conhecimentos técnicos passados pelo Instituto, Manuella destaca a importância do projeto para a autoestima, pois, segundo ela, encontrava-se em um momento da vida sem perspectivas no mercado de trabalho.

"Como eu estava há um bom tempo sem trabalho e sem estar engajada na área profissional, [no curso] eu vi que ainda tinha uma oportunidade de traçar novos horizontes, de me fazer útil e de saber que eu ainda tenho a chance de estudar, independente da idade. Eu aprendi muito, fiz bastante amizades e ainda aprimorei meu currículo", detalha a vivência com orgulho.

RETORNO PARA A SOCIEDADE E PARA O MEIO AMBIENTE

Além de qualificar jovens e adultos de baixa renda para o mercado de trabalho, o projeto ainda traz um retorno positivo para a sociedade e para o meio ambiente. O projeto é sustentável, pois além de reaproveitar equipamentos tecnológicos, o que não pode ser reaproveitado pelo CRC, volta para a indústria.

Legenda: Computadores recondicionados são destinados para escolas públicas do Ceará e de outros estados do Nordeste

O coordenador do projeto, Wagner Araújo, detalha o que acontece com as máquinas que não é possível realizar o reparo.

"Os equipamentos que não são recuperados, nós fazemos a desmontagem e separamos o cobre, o metal e o plástico, e esse material volta como matéria-prima para a indústria. Permitindo o descarte e destino correto dos equipamentos", explicou.

Legenda: Jovens realizam triagem de peças que funcionam e as que não funcionam voltam para a indústria

3000 computadores já foram recondicionados e enviados para 300 escolas públicas do Ceará e de outros estados do Nordeste.

Para a professora Mara Rúbia, diretora da Escola Municipal Antônio Gondim de Lima, foi uma grande surpresa para a escola receber os equipamentos.

"Eu fiquei maravilhada com a doação de 10 máquinas! A escola já tem alguns computadores, mas esse reforço é muito bom, pois podemos atender um número maior de alunos dentro do laboratório de informática para aprenderem ainda mais. E também fiquei feliz de saber que jovens são capacitados para fazer o recondicionamento dessas máquinas que são doadas para escolas públicas", descreve a gestora.

COMO DOAR?

As empresas e pessoas físicas interessadas em doar os computadores em desuso ou com problemas para o Centro de Recondicionamento devem entrar em contato pelo site do projeto ou pelo perfil no Instagram e preencher um formulário informando a condição dos equipamentos.

Também é possível solicitações informações pelo WhatsApp (85) 3383-3580 e detalhar o estado físico das máquinas, quantas unidades e o endereço para que os funcionários do projeto possam recolher o material. Após o envio das informações, o Instituto entra em contato para agendar o melhor dia para recolher o maquinário.

COMO RECEBER?

As escolas públicas interessadas em receber os computadores do projeto, devem preencher um formulário no site "idear.org.br/crcidear" e aguardar o contato da instituição.

**Sob a supervisão de Dahiana Araújo