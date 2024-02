Fim de semana de Carnaval será de chuvas pontuais e de fraca intensidade em grande parte do Ceará

O fim de semana de Carnaval deve ser acompanhado de chuvas pontuais, localizadas e de fraca intensidade na maior parte do Ceará. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os maiores acumulados são esperados para esta sexta-feira (9) e este sábado (10).

De acordo com o órgão, espera-se uma condição mais favorável de chuva para o Sul do Estado. As demais regiões têm mais chances de chuvas isoladas.

"O tempo está encoberto em grande parte do Estado, principalmente nas áreas do Sul. Devemos ter chuva se concentrando principalmente nessa região, no período da noite. Chuva com intensidade moderada a forte. Agora, para as demais regiões, são esperadas aquelas chuvas pontuais, localizadas e de fraca intensidade", explicou Bruno Rodrigues, meteorologista da Funceme.

A expectativa é de que, neste sábado, as chuvas sejam mais generalizadas, apresentando os maiores acumulados em relação à de sexta e ao domingo, especialmente no Cariri e no sul do Sertão Central e dos Inhamuns. Já no domingo, as precipitações devem ocorrer de maneira mais isolada, com intensidade fraca a moderada, em todas as macrorregiões do Estado.

Legenda: Espera-se uma condição mais favorável de chuvas ao sul do Ceará Foto: Divulgação/Funceme

Chuvas nesta sexta-feira (9)

Dessa quinta-feira (8) para esta sexta-feira (9), foram registradas chuvas em aproximadamente 50 municípios cearenses. O maior acumulado foi no município de Aurora, na Região do Cariri, com 120 milímetros.

Segundo a Funceme, as precipitações deste fim de semana ocorrem devido a áreas de instabilidade e a efeitos de brisa e combinação de temperatura, umidade e relevo.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal indutora de precipitações no período da quadra chuvosa, segue afastada do Ceará, dificultando as chuvas no Estado.

Temperatura

No que diz respeito às temperaturas, para esta sexta-feira (9), a expectativa é de máximas variando entre 36 a 40°C nas regiões de Jaguaribana, Sertão Central, Inhamuns e Ibiapaba. Nos outros dias, são esperados valores um pouco menores (36 a 38°C) devido ao aumento de nebulosidade e das chuvas.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, as temperaturas máximas serão até 33ºC e, as mínimas, de 25°C.

Veja a previsão do tempo para este fim de semana

Sexta-feira (09)

Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri e chuva isolada nas demais regiões.

Sábado (10)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Domingo (11)

Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada na faixa litorânea, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns e alta possibilidade de chuva isolada nas demais regiões.

Fonte: Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)