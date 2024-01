Fortaleza registra, nesta quarta-feira (31), a maior temperatura dos últimos 4 meses

Fortaleza atingiu, nesta quarta-feira (29), a temperatura máxima de 34,6º C. O pico de calor ocorreu por volta das 13h e foi registrado no posto da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na região do Itaperi. Essa temperatura é a mais elevada dos últimos quatro meses, já que no dia 18 de setembro de 2023, a cidade havia registrado esse mesmo valor de Temperatura Máxima do Ar.

Na Capital, há também monitoramento da temperatura na Estação da Funceme na Praia do Futuro. Nela a temperatura máxima registrada nesta quarta-feira foi 32,1º C. Também às 13h.

Já dentre os 184 município do Ceará, Jaguaribe registrou a temperatura mais alta nesta quarta, com 39,3º C, seguida das cidades de Barro (39,2º C), Baturité (38,9º C), Ibaretama (38,6º C) e Quixeré (38,5º C).

Maiores temperaturas registradas nos últimos meses em Fortaleza

Janeiro de 2023 - 33,2º C

Fevereiro de 2023 - 32,4º C

Março de 2023 - 33,5º C

Abril de 2023 - 33,4º C

Maio de 2023 - 34,0º C

Junho de 2023 - 32,2º C

Julho de 2023 - 33,2º C

Agosto de 2023 - 33,7º C

Setembro de 2023 - 34,6º C

Outubro de 2023 - 33,5º C

Novembro de 2023 - 33,8º C

Dezembro de 2023 - 33,5º C

Janeiro de 2024 - 34,6º C

Em setembro, o Brasil viveu uma onda de calor associada ao aumento da temperatura em diversas cidades. À época, o Ceará foi impactado ainda que em menor escala, e o município de Barro ultrapassou a marca dos 40°C.

No Ceará, nos meses de setembro, outubro e novembro (período chamado de Br-O-Bró), geralmente, as temperaturas máximas registradas são historicamente mais altas, sobretudo no horário da tarde.

As características desse período são de menos nuvens, tornando a incidência da radiação solar mais direta, geralmente, com maiores picos de temperatura em outubro.