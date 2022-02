Filhote de cachorro enviado para Fortaleza é esquecido por companhia e vai parar no Rio de Janeiro

Um filhote da raça border bollie, de 4 meses, foi esquecido em um avião pela companhia aérea durante o transporte entre São Paulo e Fortaleza. A cadela, chamada Zoe, embarcou no Aeroporto de Congonhas, na quarta-feira (2), e devia desembarcar na Capital cearense, mas acabou indo para o Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro.

Segundo ela, a equipe da empresa aérea prestou assistência ao caso desde o início. Ela demorou cerca de uma hora para encontrar o paradeiro do animal. Zoe deveria ter sido desembarcada durante uma escala realizada pela aeronave que embarcou em São Paulo. No entanto, como conta a profissional de contabilidade, “ela não foi desembarcada, devido a uma [falha] operacional, e passou direto para o Rio de Janeiro”.

“Eles [funcionários da Latam] me disseram que ela estava indo para Rio e, assim que ela chegasse [no aeroporto] já teria uma equipe para levá-la para o veterinário. Eles me deram assistência, mas nada justifica. Tudo que eu passei naquele momento foi muito complicado para mim”, confessa.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Latam disse que Zoe não desembarcou em Fortaleza "por questões operacionais". "A Latam está em contato direto com a sua tutora, que já foi informada de todos os procedimentos adotados e está ciente de que a Zoe está bem cuidada e em segurança".

Susto e histórico trágico

A companhia aérea declarou, no período, que não houve demora na entrega do cachorro. A empresa explicou que o animal viajou no bagageiro do avião, equipado com ar-condicionado. E que cargas vivas e outras que são transportadas sem passageiros são entregues no terminal de cargas, após o desembarque e a retirada de malas de todos os passageiros.