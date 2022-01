Cão de raça é roubado de tutor durante caminhada em Florianópolis; veja vídeo

Um cachorro da raça Lulu da Pomerânia que passeava com o seu tutor foi roubado por dois homens na rua Nagib Jabor, no bairro Capoeiras, em Florianópolis, por volta das 21h45 dessa quinta-feira (27). As informações são do g1.

VEJA MOMENTO EM QUE O CACHORRO É ROUBADO:

Imagens de uma câmera de monitoramento apontada para a rua mostram o momento em que os dois homens abordam o contador André Souza e puxam o animal de estimação, Maru, pela coleira. Por fim, o tutor aparece acenando e caminhando em direção aos suspeitos.

"Os assaltantes vieram direto pedindo o cachorro. Sob ameaça de levar um tiro. Passeamos com ele diariamente para fazer as necessidades, e nunca houve qualquer ocorrência ou problema [parecido]", afirmou o contador ao g1.

Legenda: Maru é o único animal de estimação do contador Foto: Andre Souza/ Arquivo Pessoal

Conforme o portal de notícias, a família ligou para a polícia e também realizou buscas pela região, mas o animal ainda não foi localizado.

Maru, segundo André, é o único animal de estimação dele e de sua esposa, do qual são tutores há três anos. Para tentar encontrá-lo, o casal publicou um anúncio nas redes sociais e se planejou para fazer um boletim de ocorrência sobre a ocorrência nesta sexta-feira (28).