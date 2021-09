Filhote de Golden Retriever morre após viagem de avião, e tutora culpa companhia aérea

Um filhote de cachorro da raça Golden Retriever morreu após viajar de avião de São Paulo para o Rio de Janeiro, na última terça-feira (14). Pelas redes sociais, Gabriela Duque Rasseli,24, tutora de Zyon, disse que o cachorro foi entregue "quase" morto após ter passado calor. A Latam Airlines nega ter havido maus-tratos e diz que cumpriu todos os protocolos para transporte de animais. As informações são do Uol.

"A Latam Airlines assassinou o meu cachorro. Eu não tive oportunidade de conhecê-lo. Na primeira foto, é como ele chegou para mim, quase morto. Na segunda foto, era ele antes de embarcar no voo LA 3842, dia 14", disse Rasseli, mostrando o filhote desfalecido.

Ainda segundo a jovem, a companhia só entregou o animal às 15h30, mais de 1 hora e meia depois da aterrizagem do avião, às 13h53. "Deixaram meu cachorro no calor, quando ele chegou a mim estava quase morto. Eu e minha família estamos devastados. Não tem nada que alivie nossos corações. A gente só quer justiça", escreveu.

Empresa nega demora

Conforme a Latam Airlines, não houve demora na entrega do cachorro. A empresa explica que o animal viajou no bagageiro do avião, equipado com ar-condicionado. E que cargas vivas e outras que são transportadas sem passageiros são entregues no terminal de cargas, após o desembarque e a retirada de malas de todos os passageiros do voo.

Ainda segundo a companhia, a entrega do cachorro estava prevista para as 15h30, mas ele foi entregue à tutora por volta das 15h10. A Latam negou que o animal tenha sido exposto ao sol ou passado calor, destacando estar em contato com a tutora desde o ocorrido prestando a assistência necessária.

Veja nota da Latam Airlines na íntegra

Nós da LATAM nos sensibilizamos muito com o que aconteceu e estamos em contato com a cliente Gabriela desde o desembarque do animal. A companhia reitera que a segurança é um valor inegociável, reforçando que se solidariza com a tristeza vivida pela cliente e que fará tudo que está ao seu alcance para oferecer a assistência necessária neste momento. A empresa esclarece ainda que seguiu todos os procedimentos de aceitação e transporte do pet que atendem rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais.

Cachorro estava saudável, diz canil

A proprietária do canil que vendeu o cachorro, a médica veterinária Talita Dib, afirmou ao Uol que o animal estava em perfeitas condições de saúde quando foi embarcado e questiona o que aconteceu com o filhote durante o transporte.

Segundo ela, todos os cães do criatório, que atua em São Paulo desde 2014, passam por uma série de exames desde o nascimento até a entrega ao tutor.

"Ela comprou o cachorro há um tempinho, ficou aguardando o tempo necessário para ele se desenvolver e ser entregue. Foram realizados exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, radiografia durante o período que ele ficou conosco. É uma prática nossa de controle. Além disso, o atestado veterinário entregue à companhia mostra que o cachorro estava em perfeita saúde", explica a veterinária ao portal.

Caixa de transporte

Talita Dib afirma, ainda, que o filhote embarcou em uma caixa apropriada para seu tamanho, com furos de ventilação e com água suficiente para hidratação durante o voo. A caixa, segundo ela, é usada nos transportes dos cães que são comercializados desde 2016.

"A gente não sabe o que aconteceu. Ficou uma brecha, pois o entregamos à Latam com saúde e ele chegou naquele estado. Ele foi entregue bem. Em qual momento ele começou a passar mal e por quê? Será que alguém viu que ele estava passando mal ou não viu? Achamos estranha essa demora, pois trabalhamos há muito tempo com envio de animais pela Latam e nunca nenhum cliente passou mais que meia hora para receber o seu cãozinho", destaca Dib.

Apesar de estar em contrato que não se responsabiliza pelo transporte dos animais, o canil enviará outro filhote para Gabriela.

"Vou entregar outro filhote para ela, não vou deixar de realizar esse sonho dela. Já tem data para entrega, e ele vai ser levado de carro para evitar problemas. Temos procura de muitos clientes de outros estados e, agora, com esse problema não sabemos como vamos fazer a entrega quando o cliente não puder vir buscar no canil", disse Dib.