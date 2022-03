Feirinha da Beira-Mar será entregue no primeiro semestre de 2022; confira fotos

A Feirinha na Avenida Beira-Mar deve ser entregue no primeiro semestre de 2022, conforme a Prefeitura. Neste domingo (20), o prefeito José Sarto publicou fotos de como deve ficar o equipamento que é ponto turístico e importante fonte de renda para os vendedores.

A ordem de serviço para a construção da Feirinha foi assinada em abril do ano passado, com um orçamento de R$ 9,1 milhões. Na época, a previsão é que a obra fosse concluída em 5 meses.

Foto: Divugação/ Prefeitura de Fortaleza

A estrutura contará com 707 boxes em 3 mil metros quadrados de área construída, oferecendo aos feirantes "mais sombreamento e ventilação, permitindo a atividade comercial no período diurno", conforme a Prefeitura..

O projeto também prevê a construção de uma sede para a Associação dos Feirantes da Beira-Mar, além de um local reservado para serviços como caixa eletrônicos.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Fortaleza

A ação, que faz parte do conjunto de obras de requalificação do entorno da via, deve oferecer aos empreendedores uma "infraestrutura adequada, melhores condições para trabalhar e atender os turistas", informou a Prefeitura da Capital. A feirinha antes funcionava de forma improvisada no local.