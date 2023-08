Farmácias no Ceará começam a realizar exames clínicos rápidos; saiba como funciona

Redes de farmácias do Ceará já começaram a oferecer exames de análise clínica (EACs) como forma de triagem rápida de doenças, sem necessidade de envio a laboratórios. A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em maio, mas entrou em vigor no dia 1º de agosto.

Os EACs utilizam fluidos do próprio organismo, como sangue (desde que não retirado de veias ou artérias) e secreções. Antes, a Anvisa só permitia a realização de testes de Covid-19 e de glicemia nesse tipo de estabelecimento.

O presidente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma), Fábio Timbó, explica que a experiência da pandemia foi essencial para que o Governo Federal percebesse a importância do acesso a alguns diagnósticos.

“Há um problema grave no Brasil de subnotificação de doenças, de população com pressão alta, diabetes, que nem sabia que tinha. Ela não vai substituir o teste ‘ouro’ dos laboratórios, mas é uma triagem porque a farmácia também é uma porta de entrada do sistema de saúde”, avalia.

Segundo o representante, o Estado tem cerca de 2.500 farmácias atualmente, mas nem todas estão aptas a atender às exigências da Anvisa, somente aqueles que possuem “sala de assistência farmacêutica e que investem em tecnologia e sistema para a realização desses testes”.

Assim, Timbó espera que os empresários cearenses busquem a ampliação do serviço. A norma oficial entrou em vigor em 1º de agosto, mas as farmácias têm prazo de 180 dias (até novembro) para se adequarem - o que inclui alteração de alvará sanitário e treinamento de pessoal.

“A indústria começou a produzir os testes, alguns são importados, mas o varejo não tem a possibilidade de adquirir da noite pro dia, então os estabelecimentos vão começar a fazer pesquisa junto aos consumidores para entender a demanda e adquiri-los”, ressalta Fábio.

47 exames foram autorizados pela Anvisa. Somente profissionais farmacêuticos podem aplicá-los.

Redes no Ceará

O Diário do Nordeste consultou redes de farmácia que atuam no Estado para verificar se os EACs já são disponibilizados. Normalmente, os resultados variam entre 15 e 30 minutos.

A rede Pague Menos disse que, das 308 filiais da Pague Menos e Extrafarma no Ceará, 178 possuem o espaço Clinic Farma, sendo 107 em Fortaleza. Não é necessário agendar os exames; basta verificar em qual unidade o exame é oferecido e comparecer diretamente à loja. Os valores partem de R$19,90.

As farmácias Santa Branca têm 10 lojas com os exames rápidos já sendo feitos. Por enquanto, são oferecidos 10 tipos, mas há perspectiva de ampliação em breve. Também não é necessário realizar agendamento.

A rede Drogasil não detalhou quantas farmácias no Ceará realizam os testes, mas informou que os clientes devem acessar o site para escolher a farmácia mais próxima, o tipo de teste, a data e o horário de preferência. A partir dessa busca, a reportagem encontrou quatro estabelecimentos em Fortaleza e outros no interior do Estado, como Crato e Juazeiro do Norte. Contudo, a disponibilidade depende do exame escolhido. Os valores vão de R$25 a R$79,90.

Por último, a rede Aldesul informou que ainda não presta esse serviço, mas realiza reuniões para discutir a viabilidade do fornecimento.

Exames permitidos

Conforme a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), entre os 47 serviços que podem ser executados em farmácias, estão:

Beta-hCG (teste de gravidez)

Hemoglobina Glicada A1c

Check-up Pós-Covid Anticorpos Anti-Spike

Colesterol Total

Avaliação de Controle de Asma

Dengue Anticorpos IgG IgM

Glicemia e Pressão Arterial

Glicemia e Perfil Lipídico

Hormônio Luteinizante (LH)

Toxoplasmose

Teste de Intolerância Alimentar

Exames do coração check-up completo

VSR - Vírus Sincicial Respiratório

Zika Vírus Anticorpos

Teste Rápido PSA

Teste Rápido Adenovírus

Teste Rápido HIV

Testes Rápidos para Covid-19

Teste Rápido Ácido Úrico

Teste Rápido Chikungunya

Teste Rápido Lactato

Teste Rápido Malária

Teste Rápido Sífilis

Teste Rápido Ferritina

Teste Rápido Mioglobina

Teste Rápido Hepatite C

Teste Rápido Vitamina D

Teste Rápido Rubéola

Teste Rápido Dímero-D

Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos

Teste Rápido Febre Amarela

Teste Rápido de Alergia Alimentar

A orientação da Anvisa estabelece que o resultado de um teste rápido “necessita da interpretação de profissionais de saúde, que devem associá-lo aos dados clínicos do indivíduo e à realização de outros exames laboratoriais confirmatórios”.

Todos os serviços que realizam exames de análises clínicas devem tanto implementar um programa de garantia da qualidade (PGQ) como assegurar a confiabilidade dos exames.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE