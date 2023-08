Homem de 36 anos morre engasgado com bolo no Cariri

Um homem de 36 anos morreu engasgado com um bolo no município de Crato, na região do Cariri cearense, nessa quarta-feira (2). Ele foi socorrido pelo Samu ao Hospital São Francisco de Assis por volta das 8h já em parada cardiorrespiratória, e a equipe médica tentou o protocolo de reanimação por 34 minutos, mas ele não resistiu.

Os médicos chegaram a realizar uma laringoscopia e retiraram uma "grande massa branca" que indicava a obstrução das vias aéreas da vítima.

Em nota, o Hospital informou que a família relatou que o homem comia bolo de puba (massa de mandioca) no momento do engasgo.

Morte por asfixia

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) informou que a necropsia constatou "morte por asfixia por obstrução de vias aéreas por corpo estranho".

"O laudo pericial será encaminhado para a autoridade policial solicitante, após a realização de todas as análises periciais necessárias", pontua o órgão.

