Governo Federal decide nomear o professor Custódio Almeida como novo reitor da UFC

O Governo Federal publicou a decisão de nomear o professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Luís Silva de Almeida, como novo reitor da instituição, para o mandato de quatro anos. A vice-reitora será a professora Diana Azevedo. Decreto com a decisão está no Diário Oficial da União desta quinta-feira (3).

Segundo o decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a nomeação do professor ocorrerá no próximo dia 20 de agosto.

A lista tríplice contendo os nomes dos candidatos a reitores foi enviada pela reitoria da UFC ao Ministério da Educação (MEC) em 14 de junho.

Custódio Almeida, professor do Instituto de Cultura e Arte (ICA), e Diana Azevedo, do Centro de Tecnologia (CT), formaram a chapa vencedora da consulta universitária realizada em abril, com 17.476 votos, o que representa 83,11% da votação válida.

Legenda: Decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (3) Foto: Reprodução/Diário Oficial da União

Processos até a definição

Na lista feita pelo Consuni e enviada ao MEC, o nome dos vencedores da consulta foi indicado em 1º. Os demais nomes da lista eram o professor Paulo Roberto Leitão de Vasconcelos, do Departamento de Cirurgia, e o professor Francisco de Assis de Souza Filho, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental.

A expectativa pela nomeação de Custódio era alta entre a comunidade universitária, pois na consulta anterior, em 2019, embora tenha sido o candidato mais votado, foi preterido pelo então presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Educação naquele momento, Abraham Weintraub.

Há quatro anos, o atual reitor, Cândido Albuquerque, foi o terceiro colocado na consulta, recebendo 610 votos, o menor número entre os postulantes e ainda assim, em uma ação atípica frente aos governos anteriores, Bolsonaro o nomeou para o cargo. Ele assumiu em agosto de 2019.

Pela Lei Federal 9.192/1995 que rege a escolha dos dirigentes das universidades, não há obrigação de seguir o critério de nomeação de quem ficou em 1º na consulta. Mas a observância a ele tem como argumento o respeito à decisão da comunidade universitária.

A nomeação de Cândido, à época, gerou bastante discussão, protestos e insatisfação em parte da comunidade universitária, pois rompeu com o costume adotado pela presidência da República, desde a década de 1990, de nomear o primeiro colocado na lista tríplice.

Legenda: Professores Custódio Almeida e Diana Azevedo formaram chapa vencedora da consulta à comunidade acadêmica de 2023 Foto: Kid Junior

Biografia do novo reitor

Custódio é graduado em Computação pela UFC (1988), em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (1991), mestre em Sociologia pela UFC (1992) e doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2000). Ele é professor da UFC desde fevereiro de 1993.

Na UFC, já assumiu alguns cargos de gestão administrativa, como Chefe do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia; coordenador do Curso de Graduação em Filosofia; coordenador de Área da Pró-Reitoria de Graduação; e pró-reitor de Graduação. Foi vice-reitor da UFC de agosto de 2015 a agosto de 2019.

Já a nova vice-reitora, Diana Azevedo, é graduada em Engenharia Química pela UFC (1990), mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (1993) e doutora em Engenharia Química pela Universidade do Porto (2001). É professora titular da UFC e já ocupou cargos de gestão na universidade.

