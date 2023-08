Cristiano Zanin é empossado como ministro do STF nesta quinta (3); saiba como é cerimônia

O advogado Cristiano Zanin toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (3), em cerimônia às 16h, no Plenário da Corte, em Brasília. Ele ocupa a cadeira de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Com a posse, o Tribunal volta a ter 11 magistrados.

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o jurista é o primeiro nome apontado pelo político no seu terceiro mandato no Palácio da Alvorada.

O novo ministro deve herdar 530 processos do gabinete de Lewandowski. Com 47 anos, ele será o mais jovens entre os colegas, e poderá permanecer no cargo por 27 anos, quando completará 75 anos e será obrigado a se aposentar, conforme as regras atuais.

Em junho deste ano, Zanin foi aprovado pelo Senado Federal, após ser sabatinado pela Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Casa. Em quase 8 horas, os parlamentares indagaram o advogado sobre temas que variaram desde a relação com o presidente Lula — de quem fez a defesa em processos ligados a operação Lava Jato — até a opinião sobre assuntos como a descriminalização da posse de drogas, o aborto e o Marco Temporal, que estão ou devem entrar na agenda de julgamentos do STF.

COMO SERÁ POSSE DE ZANIN NO STF

O evento deve contar com a presença de autoridades e algumas centenas de convidados. A presidente do órgão de cúpula do Poder Judiciário, ministra Rosa Weber, é quem deve abrir a formalidade e, na sequência, o Hino Nacional é executado, conforme informações da Agência Senado.

O mais antigo membro da Corte, ministro Gilmar Mendes, e o mais novo, André Mendonça, são os responsáveis por conduzir Zanin ao Plenário. Então, o jurista deve fazer juramento se comprometendo a cumprir a Constituição.

Depois, o diretor-geral da Corte federal, Estevão Waterloo, lê o Termo de Posse, que deve ser assinado por Rosa Weber e Zanin. Com isso, o advogado é declarado oficialmente ministro do STF.

HISTÓRICO NA ADVOCACIA

Zanin é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transacionais.

O advogado e a esposa, Valeska Teixeira Zanin Martins, possuem um escritório com sedes em São Paulo e Brasília. Valeska é filha de Roberto Teixeira, membro fundador do PT e já defendeu Lula em ações.