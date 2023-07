Cristiano Zanin é oficialmente nomeado ministro do STF; posse será em agosto

O advogado Cristiano Zanin foi nomeado oficialmente ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta (5), após publicação do cargo em edição do Diário Oficial da União.

Indicado ao cargo pelo presidente Lula (PT), ele substituirá o ministro aposentado Ricardo Lewandowski. Zanin tem 47 anos e atuou na defesa de Lula em processos da Operação Lava Jato. Entretanto, ainda que tenha defendido Lula, Zanin não é filiado a nenhum partido político e não é especialista na área penal.

No último dia 21 de junho, o advogado passou por sabatina e teve o nome aprovado pelo Senado no dia 21 de junho, com placar de 58 a 14, encontrando a presidente do STF, Rosa Weber, já no dia seguinte.

A posse, agora, deve ocorrer no dia 3 de agosto. O novo ministro deve herdar 530 processos do gabinete de Lewandowski, com a possibilidade de ocupar o cargo até os 75 anos, caso as regras atuais sejam mantidas.

Histórico na advocacia

Zanin é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Natural de Piracicaba, no interior de SP, é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transacionais.

O advogado e a esposa, Valeska Teixeira Zanin Martins, possuem um escritório com sedes em São Paulo e Brasília. Valeska é filha de Roberto Teixeira, membro fundador do Partido dos Trabalhadores (PT) e já defendeu Lula em ações.