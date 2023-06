CCJ do Senado aprova indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou a indicação do advogado Cristiano Zanin, por 21 votos a 5, para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Decisão segue para o plenário do Senado, onde haverá uma nova votação. Zanin precisará receber pelo menos 41 votos de 81.

O advogado foi indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski.

O advogado, que defendeu o presidente na Operação Lava Jato, foi sabatinado pela CCJ do Senado, presidida por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Cenário favorável no Senado

Na terça-feira (20), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-RO), disse que a aprovação de Zanin para o STF está “bem encaminhada”.

Líder do governo na Casa legislativa, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), acredita que o advogado deve ter "pelo menos" 60 votos dentre os 81 senadores. O mínimo é 41.

Nas últimas semanas, Zanin participou de reuniões com diversos parlamentares, de todo o espectro político, em busca de apoio para a nomeação.

Quem é Cristiano Zanin?

Cristiano Zanin foi o advogado de Lula nos processos penais da Operação Lava Jato desde 2013. Ele também foi responsável por levar o caso da prisão do presidente ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas.

O indicado ao STF é advogado formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transacionais.

Nascido em Piracicaba (SP), Zanin tem 47 anos e mantém um escritório de advocacia com a mulher, Valeska Teixeira Zanin Martins, com sedes em Brasília e São Paulo.