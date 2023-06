Advogado Cristiano Zanin é indicado à vaga no STF por Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, no início da tarde desta quinta-feira (1º), a indicação do advogado Cristiano Zanin para assumir a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Zanin será excepcional ministro se for aprovado pelo Senado, e acredito que será. O Brasil vai se orgulhar de ter Zanin como ministro da Suprema Corte", declarou o petista.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já havia dito pela manhã que Lula indicou Zanin.

O advogado, que defendeu o presidente na Operação Lava Jato, será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, presidida por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), responsável pela definição da data da audiência que pode selar a indicação presidencial.



"Vocês já esperavam que eu iria indicar o Zanin. Ele se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Eu conheço qualidades de Zanin como advogado, chefe de família", declarou Lula a jornalistas no Palácio do Itamaraty após reunião bilateral com o presidente da República da Finlândia, Sauli Niinisto.

Rodrigo Pacheco pontuou que Zanin tem "condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal" e que o Senado também fará essa avaliação. Caso seja aprovado, Zanin poderá ficar no STF até novembro de 2050, considerando as regras de aposentadoria da Corte.

Quem é Cristiano Zanin?

Cristiano Zanin foi o advogado de Lula nos processos penais da Operação Lava Jato desde 2013. Ele também foi responsável por levar o caso da prisão do presidente ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas.

O indicado ao STF é advogado formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transacionais.

Nascido em Piracicaba, São Paulo, Zanin tem 47 anos e mantém um escritório de advocacia com a mulher, Valeska Teixeira Zanin Martins. O empreendimento tem sedes em Brasília e São Paulo.