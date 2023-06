Senado deve votar até esta quinta-feira (1º) MP dos Ministérios para não perder validade

O Senado Federal vota nesta quinta-feira (1º) a medida provisória 1.154/2023, que reestrutura a Esplanada dos Ministérios, reorganizando funções e criando pastas como, por exemplo, a dos Povos Indígenas, a da Cultura e a da Igualdade Racial. O texto foi aprovado nesta madrugada pela Câmara dos Deputados e deve ser acatado até o fim do dia, também, pelos senadores, para não perder a validade.

A MP fixa o número de ministérios do governo de Luiz lnácio Lula da Silva (PT) em 31. O texto aprovado foi o parecer do relator da medida, deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), e não é bem aceito entre alguns governistas, principalmente por esvaziar o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, de Marina Silva, que perde o comando da Política Nacional de Recursos Hídricos e a gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em âmbito federal.

Pela medida sugerida por Bulhões, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional permanece, como no governo de Jair Bolsonaro (PL), com os recursos hídricos. Já o gerenciamento dos sistemas de saneamento básico, resíduos sólidos e recursos hídricos deve ir para o Ministério das Cidades, que atuará, inclusive, em terras indígenas.

No que diz respeito à atuação do Ministério dos Povos Indígenas, o texto aprovado mantém o reconhecimento e a demarcação de terras indígenas sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que também desagrada a ministra da pasta, Sônia Guajajara.

Veja a lista dos ministérios na nova estrutura

Agricultura e Pecuária;

Cidades;

Cultura;

Ciência, Tecnologia e Inovação;

Comunicações;

Defesa;

Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

Integração e do Desenvolvimento Regional;

Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

Direitos Humanos e da Cidadania;

Fazenda;

Educação;

Esporte;

Gestão e Inovação em Serviços Públicos;

Igualdade Racial;

Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

Justiça e Segurança Pública;

Meio Ambiente e Mudança do Clima;

Minas e Energia;

Mulheres;

Pesca e Aquicultura;

Planejamento e Orçamento;

Portos e Aeroportos;

Povos Indígenas;

Previdência Social;

Relações Exteriores;

Saúde;

Trabalho e Emprego;

Transportes;

Turismo;

Controladoria-Geral da União.

Os órgãos que ganharam o status de ministério, são: