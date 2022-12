Família faz campanha nas redes para trazer corpo de cearense morto em Portugal após infarto

A família e os amigos do cearense Kaio Wendell Paiva Mota, de 35 anos, têm utilizado as redes sociais para uma campanha dolorosa: arrecadar quantia para o traslado do corpo dele ao Ceará, vindo de Portugal. Saído do Brasil em busca de melhores condições, ele faleceu na última segunda-feira (19) na cidade de Beja, após um infarto.

"É uma dor muito grande. A mãe dele estava morando com a gente também e estamos todos juntos muito tristes. Nesse momento, só queremos a possibilidade de dar nosso último adeus a ele", diz a esposa Diana Lima, que iniciou a campanha de arrecadação.

Até então, a quantia necessária para a vinda do corpo dele é de R$ 50 mil. A mobilização de amigos e familiares tem sido intensa, acumulando quase R$ 20 mil, mas grande parte do dinheiro ainda está em falta.

"É muita luta para conseguir. Alguns amigos, pessoas que conheceram ele, pessoas da igreja lá de Portugal, estão ajudando a gente. Não vou desistir", reitera a viúva do cearense.

Em uma série de publicações, ela pediu ajuda de seguidores ou pessoas interessadas em ajudar a família na busca. A resposta, inclusive, tem sido positiva.

Ida a Portugal

Kaio Wendell havia chegado em Portugal há cerca de seis meses. Por lá, conseguiu emprego na cidade de Beja, onde vivia atualmente, como auxiliar técnico em uma empresa de instalação de internet.

Sem a companhia da esposa e dos dois filhos, que tinham ida programada ao país em março de 2023, Kaio vivia com um sobrinho e um amigo. Os dois chegaram a socorrê-lo na residência, logo após ele cair e permanecer imóvel. Apesar do atendimento dos bombeiros, chamados ao local, o óbito foi confirmado.

Legenda: Diana fez campanha nas redes sociais para arrecadação do dinheiro Foto: reprodução/Instagram

"Ele estava em um momento muito feliz da vida dele, tinha conseguido um emprego muito bom. Ligava todos os dias para a gente, tinha um amor muito grande pelos meninos e sempre dizia que ia dar um condição de vida melhor para eles", lamentou Diana, com a voz embargada, durante entrevista ao Diário do Nordeste.

A intenção da família, até o momento, continua sendo arrecadar a quantia de R$ 50 mil para o translado do corpo até o estado do Ceará. Eles recebem doações pela chave Pix (85) 99432-8095, no nome de Diana Lima.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE