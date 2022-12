Crianças recebem visita de cães e Papai Noel em hospital infantil em Fortaleza; veja vídeo

Crianças foram surpreendidas com a visita do Papai Noel, da Mamãe Noel e de cachorrinhos da raça Golden Retriever do projeto Sexteto 4Patas em um hospital infantil no Centro de Fortaleza na manhã desta terça-feira (20).

Muito afeto e descontração marcaram a programação especial do período natalino, que faz parte das medidas de acolhimento e cuidado da equipe médica da unidade hospitalar.

Assista ao vídeo

Cícero Campanharo, diretor médico do hospital Luís França, comenta sobre a importância de atividades lúdicas para o tratamento das crianças.

"Esse é um dia lúdico aqui no hospital que é muito importante para o tratamento das crianças, pois traz leveza e essa missão de ser não só um tratamento médico, mas o acolhimento, a palavra amiga que a equipe traz para a família no momento que mais precisa, de ser realmente uma jornada um pouco mais próxima e acolhedora possível", afirmou o médico.

Já Fernanda, mãe do Luan, de 11 anos, que faz tratamento de leucemia no hospital, relatou que o pequeno estava triste, mas que a visita especial dos cãezinhos e do Papai Noel melhorou o astral e trouxe alegria para ele e toda a família.

Foto: Divulgação/Hapvida

"Quando recebemos a visita do sexteto, ele mudou completamente. Vem melhorando bastante, e é nítida a melhora dele, como ele é feliz, agora ele sorri. Isso mostra que não só a equipe [do hospital] precisa ser boa, mas sim alguns detalhes à parte também, para que o paciente venha a ter melhora. Estamos muito felizes em estar aqui", relatou a mãe.

O hospital pediátrico possui ala oncológica, internação clínica, UTI e emergência, contemplando os cuidados eletivos e crônicos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE