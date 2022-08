Estudante de Medicina tem quadro clínico grave e está em coma após ser atropelado em Barbalha

Um estudante de Medicina foi atropelado por uma condutora que "perdeu os sentidos" na noite do último sábado (30), no Centro de Barbalha. Paulo Victor Sampaio Santana, de 24 anos, está internado no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, onde nesta quarta-feira (3) segue em estado gravíssimo, intubado e em coma.

A vítima caminhava em uma calçada na Avenida Leão Sampaio, quando um veículo Chevrolet Tracker conduzido em alta velocidade por uma mulher de 38 anos invadiu o acostamento e atropelou o universitário. Ele estava acompanhado de uma cadela e o amigo Weldon Holanda, de 29 anos, que teve uma "pancada forte" no braço.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a motorista não prestou socorro às vítimas. Ela foi identificada e ouvida na Delegacia Municipal de Barbalha somente nessa terça-feira (2) após a Polícia Civil fazer diligências e chegar a uma oficina onde o carro estava. O transporte está apreendido.

Legenda: Paulo Victor está intubado em Juazeiro do Norte Foto: Arquivo pessoal

Condutora liberada

Ao depor na unidade policial, a mulher alegou que "perdeu os sentidos antes da colisão". Ainda segundo a SSPDS, a mulher foi liberada "por não haver flagrante", mas as "investigações acerca do caso seguem em andamento".

Paulo Victor é natural de Barbalha, mas cursa Medicina em uma universidade na Bahia. Ele estava de férias na cidade natal.

"A gente está pedindo um milagre a Deus para poder reverter o quadro", afirma Weldon Holanda. "Eu estou muito abalado por se tratar de uma pessoa boa, um jovem com um futuro promissor. A pessoa que fez isso não deu nenhuma assistência e a gente quer justiça, isso não pode ficar impune", alerta o amigo.