Em segunda edição, “Casa Deep Convida” apresenta nova coleção de roupas para 2025

A Deep, marca cearense de moda e lifestyle, realizou, na última segunda-feira (3), a segunda edição do “Casa Deep Convida”, buscando levar uma experiência única para as convidadas. Com o lançamento da coleção Resort 2025, o encontro exclusivo contou com almoço assinado pelo chef Júnior Andrade. Mais de 20 convidadas estavam presentes, entre elas, influenciadoras e clientes.

Nesse momento exclusivo de celebração com a comunidade da marca, a coleção foi apresentada, com peças inspiradas pelas manhãs de sol, trazendo cores quentes, estampas autênticas, tons refrescantes e um olhar voltado para looks monocromáticos. Os detalhes com adornos em correntes e botões exclusivos, além de aplicações, bordados, cintos e ponteiras, trazem elegância ao visual, no estilo que já é assinatura da marca.

Sobre os produtos apresentados, a equipe destaca que “a coleção Resort 2025, intitulada Costa Del Sol, é um verdadeiro convite a viver os melhores momentos do verão, com o estilo único, bom gosto e sofisticação que estão sempre presentes nas coleções da Deep”, afirma Malu Lima, do marketing do Grupo Deep.

Já Carolina Candeira, estilista do Grupo Deep, comenta que “toda a coleção tem um mix de peças super versáteis e que se complementam entre si: blusas, shorts, vestidos, saias e macacões, por exemplo. Toda a coleção é concebida através de muitas pesquisas, uma seleção muito cuidadosa das matérias primas, e cada modelo é criado de maneira autoral, com estampas únicas e aviamentos desenvolvidos com exclusividade”.

Os produtos já estão disponíveis. As aquisições podem ser feitas pelo e-commerce (https://estilodeep.com.br/) e por meio de parceiros em todo o Brasil.

A primeira edição do Casa Deep Convida, em outubro de 2024, promoveu um diálogo sobre moda e decoração, tendo a arquiteta Rafaellla Thomaz como participante.

“O Casa Deep convida, em sua segunda edição, teve como objetivo abrir as portas das Casa Deep para experiências exclusivas, focadas no público do varejo. Sempre antecipando tendências desse mercado tão competitivo, nos posicionamos como uma marca de Moda com experiências de luxo aos nossos clientes”, finaliza Ana Paula.

A Deep surgiu em Fortaleza, em 2009. Desde então, a empresa soma mais de uma década de presença no mercado feminino, com uma celebração à elegância moderna e atemporal.

Na capital cearense, a Deep possui sete pontos de venda e representantes em diversas cidades em todo território nacional. Com forte presença digital, possui um e-commerce completo que oferece frete grátis em algumas opções de compra online.

Mais informações:

Site: https://estilodeep.com.br/

Instagram: @usedeep

Casa Deep: Rua Barbosa de Freitas, 981 - Meireles, Fortaleza-CE