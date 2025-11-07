Em processo de expansão, Dahab Shoes inaugura espaço no Shopping Iguatemi Bosque

Com mais de 13 lojas físicas espalhadas pelo Nordeste, a Dahab Shoes, marca especializada em calçados femininos, acaba de inaugurar sua nova unidade no Shopping Iguatemi Bosque, localizada no piso L1, ao lado da IAP.

A marca oferece sofisticação nos seus calçados e preços acessíveis, um compromisso com o público feminino e a moda atual, com produtos a partir de R$ 59,90. A marca, já consolidada no Rio Grande do Norte, dá um passo importante na expansão para o Nordeste com abertura no Iguatemi Bosque.

No próximo domingo (9), a empresa celebrará a inauguração com uma ação especial oferecendo vouchers de R$50 para as primeiras 70 pessoas que entrarem na nova loja, por ordem de chegada.

Legenda: A unidade está localizada no piso L1, ao lado da IAP Foto: digulgação

Para Juliana Lima, diretora mercadológica da Dahab, a ação especial é uma forma de agradecer o carinho do público e celebrar esse novo capítulo no Ceará. “A abertura no Iguatemi é um marco para a Dahab. O shopping é referência em moda e lifestyle no Ceará, e essa nova loja reforça a presença da marca em um dos endereços mais desejados da cidade”, afirma a diretora sobre esse novo começo no mercado cearense.

A nova unidade da Dahab Shoes reforça a presença da marca em uma das principais capitais do Nordeste e consolida sua proposta já reconhecida de oferecer ao público design moderno, conforto e acessibilidade.