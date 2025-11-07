Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em processo de expansão, Dahab Shoes inaugura espaço no Shopping Iguatemi Bosque

Loja de calçados realizará ação especial no próximo domingo, dia 9, para celebrar a inauguração

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: A nova unidade reforça a presença da marca em uma das principais capitais do Nordeste
Foto: divulgação

Com mais de 13 lojas físicas espalhadas pelo Nordeste, a Dahab Shoes, marca especializada em calçados femininos, acaba de inaugurar sua nova unidade no Shopping Iguatemi Bosque, localizada no piso L1, ao lado da IAP.  

A marca oferece sofisticação nos seus calçados e preços acessíveis, um compromisso com o público feminino e a moda atual, com produtos a partir de R$ 59,90. A marca, já consolidada no Rio Grande do Norte, dá um passo importante na expansão para o Nordeste com abertura no Iguatemi Bosque. 

No próximo domingo (9), a empresa celebrará a inauguração com uma ação especial oferecendo vouchers de R$50 para as primeiras 70 pessoas que entrarem na nova loja, por ordem de chegada. 

Legenda: A unidade está localizada no piso L1, ao lado da IAP
Foto: digulgação

Para Juliana Lima, diretora mercadológica da Dahab, a ação especial é uma forma de agradecer o carinho do público e celebrar esse novo capítulo no Ceará. “A abertura no Iguatemi é um marco para a Dahab. O shopping é referência em moda e lifestyle no Ceará, e essa nova loja reforça a presença da marca em um dos endereços mais desejados da cidade”, afirma a diretora sobre esse novo começo no mercado cearense. 

A nova unidade da Dahab Shoes reforça a presença da marca em uma das principais capitais do Nordeste e consolida sua proposta já reconhecida de oferecer ao público design moderno, conforto e acessibilidade.  

Serviço 
Dahab Shoes 
Instagram: @dahabshoes
Endereço: DAHAB IGUATEMI PISO L1, ao lado da IAP
Contato: 85 98153-8358 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Duas cenas lado a lado: À esquerda, pessoas embarcando em um ônibus moderno, de cor azul e branca, em uma parada de ônibus em Fortaleza, com a placa de destino Messejana / Frei Cirilo / Expresso / Centro visível. À direita, pessoas embarcando ou desembarcando de um veículo verde de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) ou Metrô, que está parado na plataforma. A imagem ilustra o transporte público (ônibus e trilhos) em contexto urbano.
Ceará

Enem 2025: candidatos terão acesso gratuito a ônibus, metrô e VLTs

Gratuidade válida para Fortaleza e para o Estado foram anunciadas pela Prefeitura e pelo Governo. Primeiras provas serão aplicadas neste domingo (9).

Redação
Há 20 minutos
Ceará

Em processo de expansão, Dahab Shoes inaugura espaço no Shopping Iguatemi Bosque

Loja de calçados realizará ação especial no próximo domingo, dia 9, para celebrar a inauguração

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Ceará

Best Senior lança campanha de Black Friday com até 80% de desconto em planos de saúde

Descontos valem para contratos Pessoa Física e Jurídica, com cobertura nacional pela rede Abramge

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Ceará

Black Friday do Galpão dos Colchões movimenta varejo cearense neste fim de semana

Empresa traz promoções e ofertas com preços de distribuidor abertos ao público durante novembro

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Equipe criadora do projeto finalista do Solve for Tomorrow. São dois meninos, uma menina e um adulto, professor dos jovens.
Ceará

Alunos do CE criam filtro para tratar água e chegam à final de programa nacional

Projeto criado em escola de Pedra Branca é uma solução sustentável e de baixa manutenção.

Redação
06 de Novembro de 2025
Foto de Diego e Dilma, mãe e filho que estudam juntos na mesma sala do EJA e viralizaram ao compartilhar a história nas redes sociais
Ceará

Após superar doença grave, jovem estuda com a mãe na mesma turma: 'me ensinou a andar duas vezes'

Diego e Dilma compartilham a sala de aula em Tabuleiro do Norte e têm o mesmo objetivo de entrar na faculdade

Maria Clarice Sousa*
06 de Novembro de 2025
Cearense que trabalhava como garçonete é aprovada no Revalida e grava reação de amigos; veja vídeo
Ceará

Cearense que trabalhava como garçonete é aprovada no Revalida e grava reação de amigos; veja vídeo

Natural de Juazeiro do Norte, a médica passou por uma jornada de mais de 10 anos para alcançar o feito.

Geovana Almeida*
06 de Novembro de 2025
Foto de silhueta de casal sentado na parede de um espigão de Fortaleza em frente ao mar, ao pôr do sol. O homem, à esquerda, usa bermuda e está sem camisa. A mulher usa camiseta e óculos. Ao fundo, é possível ver detalhes de prédios da orla.
Ceará

Maioria das uniões entre casais no CE é consensual e dispensa cerimônias, diz IBGE

Opção apenas por casamentos religiosos fica em terceiro plano no Estado.

Nicolas Paulino
06 de Novembro de 2025
Foto de um casal heterossexual caminhando de mãos dadas em um espigão na Beira-Mar, sob um céu azul e ensolarado. O mar rodeia a passarela branca com bancos ao centro. Algumas pessoas aparecem ao fundo, aproveitando o dia à beira do oceano Atlântico.
Ceará

Cresce número de casais sem filhos no Ceará, aponta IBGE

Percentual de famílias nesse perfil aumentou de 14% para 20% entre dois Censos.

Nicolas Paulino
06 de Novembro de 2025
Mãos de menina escrevendo em caderno.
Ceará

Checklist de última hora: o que revisar na véspera do 1º dia do Enem 2025

Veja temas que costumam ser cobrados no Enem para rever antes das provas.

Redação
06 de Novembro de 2025
Montagem de três fotos mostra teto que desabou em UTI Neonatal da Meac. Na foto do meio, é possível ver um gato caminhando pelo local.
Ceará

Teto desaba em UTI neonatal da maternidade-escola em Fortaleza

Unidade ainda investiga as causas do acidente.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem de veículos ilustra matéria sobre leilão da AMC.
Ceará

Leilão de carros, motos e sucatas é realizado pela AMC nesta sexta-feira (7)

Estão disponíveis 509 itens, com lances a partir de R$ 50,00.

Redação
05 de Novembro de 2025
Motociclistas e passageiros aparecem sem capacete em tráfego no cruzamento
Ceará

Colisão entre três motocicletas deixa quatro feridos em Parambu

Na imagem, os motociclistas e passageiros aparecem sem capacete, item obrigatório por lei.

Redação
05 de Novembro de 2025
Guarda Municipal flagra caminhão descartando lixo em Fortaleza
Ceará

Guarda Municipal flagra caminhão descartando lixo em Fortaleza

Infração foi registrada em ação conjunta com a Agefis, que apreendeu o veículo.

Redação
05 de Novembro de 2025
Foto mostra detalhes de mãos de três pessoas sentadas num colchão. Uma delas é uma mulher adolescente e outras duas são de crianças, provavelmente filhos dela, revelando uma situação de união conjugal precoce no Ceará.
Ceará

Ceará tem mais de 56 mil crianças e adolescentes ‘casados’, diz IBGE

Segundo o levantamento, 2 mil crianças em união conjugal têm entre 10 e 14 anos.

Nicolas Paulino
05 de Novembro de 2025
imagem mostra mão com caneta sobre cadernos de prova do enem.
Ceará

Declaração de comparecimento no Enem 2025: para que serve e como emitir

Documento comprova a presença do candidato no dia da prova e pode ser usado para justificar falta no trabalho, por exemplo.

Redação
05 de Novembro de 2025
Menina escrevendo.
Ceará

Enem 2025: guia para gerenciar o tempo de prova e ter bom desempenho

Dicas para otimizar a redação e a resolução de questões e ainda controlar a ansiedade.

Gabriela Custódio
05 de Novembro de 2025
Ceará

Le’Loyn Parfums expande operação e inaugura loja de luxo no North Shopping Jóquei

Novo espaço será lançado nesta sexta-feira (7) e oferecerá uma promoção especial para os visitantes

Agência de Conteúdo DN
05 de Novembro de 2025
montagem de fotos das cantoras Rihanna, Anitta, Mariah e Alcione.
Ceará

De Alcione a Rihanna: veja nomes de artistas registrados pelo IBGE no Ceará

Dados mostram que cearenses se inspiraram em divas pop na hora de registrar nomes.

Raísa Azevedo
04 de Novembro de 2025
Cearense viraliza ao esperar 12 horas pela filha do lado de fora da faculdade; veja vídeo
Ceará

Cearense viraliza ao esperar 12 horas pela filha do lado de fora da faculdade; veja vídeo

"Meu pai é aquele - que sempre pode!", afirmou Bárbara Martins, filha do homem.

Geovana Almeida*
04 de Novembro de 2025