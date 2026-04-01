Eliane Estrela anuncia saída da Secretaria da Educação

A doutora em Educação Eliane Estrela anunciou, na noite desta quarta-feira (1º), sua saída da gestão da Secretária da Educação do Estado do Ceará (Seduc).

“Hoje, encerro um ciclo com o coração cheio de gratidão. Gratidão por cada parceria, por cada gesto, por cada esforço compartilhado. Nada do que conquistamos seria possível sem vocês”, publicou a educadora.

A ex-gestora não informou o motivo da saída, mas citou “uma nova missão” em seu texto de despedida, publicado em seu Instagram.

“Sigo para uma nova missão, mas levo comigo a certeza de que a educação continuará sendo a minha causa, o meu compromisso e a minha luta diária”, encerra o comunicado.

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De acordo com a Justiça Eleitoral, prefeitos e secretários de estados e municípios que pretendem se candidatar a deputados estaduais ou federais precisam deixar os seus cargos até o dia 4 de abril, ou seja, até seis meses antes das eleições, que ocorrem em 4 de outubro.

A regra, chamada desincompatibilização eleitoral, está prevista na Constituição, para evitar que possíveis candidatos e candidatas utilizem a estrutura e projeção de um cargo público para obter vantagens nas eleições.

SOBRE ELIANA

A professora Eliane Nunes Estrela assumiu a gestão da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) em janeiro de 2019.

Natural do município de Crato, Eliane é formada em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri (Urca), especialista em Educação pela mesma instituição, e em Gestão Pública pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF – Minas Gerais). Também é mestre em Gestão e Avaliação Pública pelo Caed.

Atuou como professora, gestora escolar e coordenadora na rede pública estadual de ensino. Assumiu a frente da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 18, no período de 2007 a 2012.

De fevereiro de 2013 a agosto de 2014, coordenou a Crede 19. É funcionária de carreira da UFCA, desde 2014. Reassumiu a função de coordenadora da Crede 19, em março de 2015, permanecendo no cargo até 31 de dezembro de 2018.

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