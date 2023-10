Dom Gregório Paixão é nomeado novo arcebispo de Fortaleza

O papa Francisco nomeou dom Gregório Ben Lâmed Paixão, atual bispo de Petrópolis (RJ), como novo arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (11) pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pela Arquidiocese.

A nomeação vem após o papa acolher o pedido de renúncia de dom José Antonio Aparecido Tosi Marques como arcebispo da Capital em razão de ter completado 75 anos, conforme prevê o Direito Canônico.

"A CNBB enviou agradecimento a dom José Antonio Aparecido Tosi Marques e saudação a dom Gregório Paixão Neto pela nova missão que lhe foi conferida", diz texto divulgado pela entidade.

“Recebi a notícia com surpresa e alegria, quando me foi transmitida pelo Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista Diquattro”, comentou o novo arcebispo de Fortaleza, de 58 anos.

Mensagem para Fortaleza

A Diocese de Petrópolis divulgou que a posse de Dom Gregório em Fortaleza será no dia 15 de dezembro, às 19h, na Catedral. A missa de despedida da Diocese de Petrópolis, onde o arcebispo estava desde 2012, será no dia 2 de dezembro, às 9 horas, na Catedral São Pedro de Alcântara.

Ao povo da Arquidiocese de Fortaleza, Dom Gregório Paixão escreveu: “desejo ser para vocês um pastor presente e amável, e tenham certeza que tudo farei para que nenhum de vocês sejam invisíveis aos meus olhos, especialmente os mais necessitados, os que perderam a esperança, e todos os que se puseram – ou que foram postos – à margem da sociedade. Somos todos discípulos missionários de Jesus Cristo, e juntos caminharemos para realizar o Projeto do Altíssimo, pela força do Espírito Santo”.

Na mensagem, ele ainda faz uma saudação ao arcebispo emérito e aos bispos auxiliares: “Com especial afeto desejo saudar os padres da Arquidiocese de Fortaleza para os quais dedicarei especial atenção, certo de que caminharemos juntos, jamais nos afastando do projeto de salvação que nos foi proposto pelo Senhor Jesus”.

Quem é o novo arcebispo de Fortaleza

Dom Gregório Ben Lâmed Paixão nasceu em Aracaju (SE) em 3 de novembro de 1964. Em 1983, ingressou no Mosteiro de São Bento da Bahia onde exerceu quase todos os ofícios monásticos. Nesse período de formação, cursou Piano e Órgão de Tubos no Instituto de Música da Universidade Católica do Salvador e artes plásticas no ateliê do pintor Waldo Robatto.

Em 1987 foi enviado para o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, onde cursou Filosofia e Teologia na Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil, vinculada ao Pontifícium Athenaeum Anselmianum, de Roma, obtendo grau de bacharel em Teologia.

Em 18 de julho de 1992, foi ordenado diácono por Dom Ricardo Weberberger, OSB, e em 21 de março de 1993 foi ordenado presbítero pelo cardeal Dom Lucas Moreira Neves.

Dom Gregório foi diretor do Colégio São Bento da Bahia e da Faculdade São Bento da Bahia, assim como da Revista Análise e Síntese. Ensinou Língua Grega, Antropologia Cultural e Homilética. É doutor em Antropologia Cultural pela Universidade Aberta de Amsterdã, nos Países Baixos, acolhido como aluno externo.

Em 29 de julho de 2006, foi eleito bispo de Fico, na Mauritânia, atuando como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia (2006-2012).

No dia 10 de outubro de 2012, o Papa Bento XVI o elegeu bispo da Diocese de Petrópolis. A posse foi no dia 16 de dezembro de 2012.

Dom Gregório é Grão-Chanceler da Universidade Católica de Petrópolis desde 2012. Em 22 de novembro de 2012 recebeu o título de Cidadão do Estado do Rio de Janeiro e, em 15 de março de 2013, de Cidadão Honorário de Petrópolis.

Desde 2014 é Associado Titular do Instituto Histórico de Petrópolis e, desde 2019, da Academia Petropolitana de Letras.