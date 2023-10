Dia de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e fecha em Fortaleza nesta quinta (12)

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil desde 1930, é celebrado nesta quinta-feira (12). Esse é o único feriado nacional neste mês de outubro.

No Ceará, supermercados, postos de combustíveis, shoppings e lojas, por exemplo, pretendem abrir e fechar nos horários habituais e permitidos por decreto estadual. Já Bancos públicos e privados, além dos Correios estarão fechados. Serviços como Enel, Cagece e Defensoria pública funcionarão em regime de plantão.

Além do dia da Padroeira do Brasil, a data também é lembrada como Dia das Crianças. Alguns shoppings terão programação direcionada para esse público.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado de Nossa Senhora Aparecida, conforme informou a Federação Brasileira de Bancos.

Na sexta-feira (13) o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente. Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento em 12/10 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira.

Supermercados

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente, seguindo o horário de cada um.

Postos de combustível

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis terão funcionamento normal no Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Bares e restaurantes

Conforme o Sindicado dos Restaurantes e Bares (Sindirest), os estabelecimentos têm autorização para funcionamento normal, desde que a a remuneração seja paga em dobro, salvo se houver a concessão de folga compensatória.

Lojas de rua e de shopping

A CDL de Fortaleza informou, em nota, que no feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida (12), algumas lojas podem optar por não funcionar ou ter o horário de funcionamento reduzido, a depender da decisão dos donos de comércios. Já as lojas dos shoppings centers vão funcionar normalmente, das 10h às 22h.

Para o presidente da entidade, Assis Cavalcante, a data é uma ótima oportunidade para quem deixou para comprar o presente de Dia das Crianças na última hora. "Temos acompanhado com entusiasmo o crescimento do comércio, que está cada dia mais aquecido, e justamente por isso a nossa expectativa é a melhor possível”, reforça.

Centro Fashion

O Centro Fashion irá funcionar normalmente nesta quinta-feira (12) das 9h às 19h.

Shoppings

Praticamente todos os shoppings da Capital devem funcionar normalmente. Veja detalhes de cada um:

Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Nesta quinta-feira (12), os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionam normalmente, das 10h às 22h. Exceção para órgãos públicos, banco e algumas clínicas de saúde, que ficam fechados.

RioMar Fortaleza

Viradinha Cultural no RioMar Fortaleza - das 11h às 20h

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

RioMar Fortaleza Online: 10h às 21h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Academia R2: 8h às 16h

Loteria Boa Sorte: 10h às 17h

Órgãos públicos, bancos e clínicas de saúde: fechados

RioMar Kennedy

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 11h às 22h

RioMar Kennedy Online: 10h às 21h

Cinépolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Academia Smart Fit: 8h às 14h

Clínica Kennedy: 8h às 19h

Lotérica: 9h às 21h

Órgãos públicos, bancos e clínicas de saúde: fechados

Festival da Criança e Encontro com Bolofofos - a partir das 10h

Shopping Iguatemi

O Shopping Iguatemi Bosque informou que lojas e quiosques terão funcionamento normal na quinta-feira (12). Restaurantes, supermercados, espaços de lazer e cinema também seguirão com fluxo normal de operação.

Apenas os serviços de atendimento ao público como Detran, Correios, Polícia Federal e Casa do Cidadão estarão fechados na data.

Lojas e quiosques - 10h às 22h

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer - 10h às 22h

Restaurantes - 11h30 às 23h

Cinema - 13h às 22h

Supermercados - 7h às 22h

Laboratório Emílio Ribas - 7h às 17h

Cactus Sports Park – 06h às 22h

Cobasi – 09h às 21h

CLDO - 08h às 20h

Lotérica – 10h às 18h

Correios – Fechado

Polícia Federal – Fechado

Detran – Fechado

Casa do Cidadão – Fechado

Shopping Benfica

O funcionamento do Shopping Benfica nesta quinta-feira (12) será normal. Segue abaixo alguns espaços que estarão fechados:

Detran - fechado

Fortran - fechado

TRE - fechado

Casa do Cidadão - fechado

Laboratório Clementino Fraga - fechado

Caixa Econômica Federal - fechado

Lotérica - fechado

Loja PrevTop - fechado

Shopping Aldeota

O Shopping Aldeota terá funcionamento normal nesta quinta-feira (12).

Lojas e quiosques - 13h às 19h

Praça de Alimentação - 12h às 19h

Oficina e recreação do personagem Sonic - a partir das 17h

Shopping Paragaba

O Shopping Parangaba terá uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, nesta quinta-feira (12). O evento contará com atividades divertidas e interativas para toda a família. Além disso, as lojas funcionarão normalmente e os serviços públicos, com a Cagece e a Casa Lotérica, estarão fechados. A Academia também estará fechada.

Contação de História - Toy Story - a partir das 14h

Show do Bita - a partir das 15h, com abertura dos portões, e às 17h, o espetáculo "Vamos Cultivar Amizades"

Parada Encantada - a partir das 17h

Shopping Iandê

O shopping Iandê, em Caucaia, terá funcionamento normal, com exceção de serviço público, bancos e escolas.

Agências Bancárias - Fechado

Centro Cearense De Idiomas (CCI) - Fechado

Cagece - Fechado

Lojas E Quiosques Interno - 9h Às 21h

Bluefit Academia - 6h Às 22h

Pague Menos - 9h Às 21h

Lojas Americanas - 9h Às 21h

Quiosques Externo - 9h Às 21h

Praça De Alimentação - 10h Às 22h

Multicine Cinemas - funcionamento de acordo com a programação do site

Redetran - Fechado

Terrazo Shopping

O Terrazo Shopping, no Eusébio, terá funcionamento normal e opções também para o Dia das Crianças.

Lojas, quiosques e operações de alimentação e lazer - 10h às 22h

Supermercado - 7h às 22h

Academia - 8h às 16h

Oficina quebra-cabeça, em frente à loja Badauê - 15h

Oficina pintura facial, em frente à Casa Freitas - 15h

Animamix Kids, em frente à Casa Freitas - 16h

Espetáculo “As férias desastradas do Bob Esponja”, na praça de alimentação - 17h

Espetáculo “Uma noite no Circo”, com o Grupo Desequilibrados - 19h30

Metrô

As linhas Sul, Oeste e Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe) terão operação especial no feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Metrôs e VLTs circulam com intervalos diferentes dos habituais, e o encerramento da operação ocorre mais cedo. Por isso, é imprescindível consultar a tabela de horários antes de sair de casa.

Nesta quinta-feira, não haverá funcionamento dos VLTs de Cariri e Sobral.

Correios

Em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, os Correios informaram que não haverá atendimentos nas agências na próxima quinta-feira (12). Na sexta-feira (13) as unidades operam em seu horário normal.

Para informações sobre endereços e horários de funcionamento das agências, acesse o site dos Correios. A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível no feriado por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios;

Atendimento automatizado, por meio dos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Chat

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que funcionará em regime de plantão no feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira (12), para manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no Interior do estado. As lojas de atendimento estarão fechadas e retomarão as atividades presenciais na sexta-feira (13).

A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento neste dia que entrem em contato pela Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.

Plantão nos canais virtuais de atendimento

Lojas de atendimento fechadas na quinta-feira (12) e abertas na sexta-feira (13), de 8h às 17h

Loja da Parangaba aberta no sábado (14), de 8h às 12h

Enel

A Enel Distribuição Ceará funcionará em regime de plantão e montou um esquema especial de atendimento para o funcionamento da companhia durante o feriado da padroeira do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Já as lojas de atendimento permanecem com o esquema de fechamento para feriados e datas comemorativas. As unidades estarão fechadas na quinta-feira (12) retornando normalmente na sexta-feira (13), para atendimentos por livre demanda.

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

Defensoria Pública

A partir desta quinta-feira (12) até o próximo domingo (14), a Defensoria Pública do Ceará (DPCE) vai atuar em regime de plantão. Isso significa que serão atendidos somente casos emergenciais relacionados às áreas de infância e juventude, saúde e criminal. Assim, o atendimento de demandas não urgentes será retomado normalmente na segunda-feira (15).

A alteração no funcionamento é válida para todos os dos núcleos e para a sede administrativa da DPCE, localizada em Fortaleza. Na Capital, o plantão para ocorrências criminais acontecerá entre 8 horas e 14 horas em todos os quatro dias de feriadão.

As equipes da Defensoria terão base no prédio onde funcionava a Decap, no Centro de Fortaleza. Já as demandas urgentes de saúde e cíveis serão acolhidas de meio-dia às 18 horas, e as equipes atuarão a partir da sede administrativa da DPCE, localizada no Luciano Cavalcante.

Quanto ao interior do Ceará, os plantões defensorias funcionarão de 8h às 14h todos os dias, inclusive no sábado e no domingo. Contudo, o horário poderá se estender caso as audiências de custódia tenham demanda expressiva, pois as equipes vão atuar em questões cíveis (apenas urgências) e criminais.