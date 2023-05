Arcebispo de Fortaleza, Dom José envia carta de renúncia ao Papa Francisco ao completar 75 anos

O Arcebispo de Fortaleza, Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, completou 75 anos no último dia 13 de maio e enviou, logo em seguida, ao Papa Francisco uma carta de renúncia do cargo. A ação segue a orientação do Código de Direito Canônico no qual consta que quando bispos completam 75 anos de idade devem apresentar a renúncia ao seu cargo pastoral.

O religioso está como Arcebispo de Fortaleza desde 1999, quando foi nomeado pelo Papa João Paulo II no dia 13 de janeiro de 1999, e tomou posse do cargo em março do mesmo ano. Ele sucedeu Dom Claúdio Hummes, que havia sido nomeado Arcebispo de Fortaleza em 1996 e, em 1998, deixou o Ceará para tornar-se Arcebispo de São Paulo.

A confirmação do envio da carta de renúncia ao Papa foi anunciada por Dom José em uma missa de celebração de seus 75 anos, na sexta-feira (19) na Igreja da Prainha, em Fortaleza, onde agora funciona o prédio da Faculdade Católica de Fortaleza, antigo Seminário da Prainha.

Na missa, durante a homilia, o sacerdote declarou:

Dom José Antonio Arcebispo de Fortaleza “O tempo passa, situações da vida passam, as provas passam de diversas maneiras, mas a construção de Deus está sempre. O que me inspira é essa palavra de Deus, quando hoje celebramos os meus 75 anos já se vislumbra o fim desse ministério como Arcebispo de Fortaleza. A carta ao Papa já foi no dia seguinte do meu aniversário”.

Carta de renúncia

Na ocasião, Dom José também relembrou que ainda em fevereiro deste ano a imprensa já o procurou para saber se ele já havia preparado o documento da renúncia. “Alguém dizia na imprensa, antes da abertura da Campanha da Fraternidade, se eu já tinha escrito e eu não. Se eu não tinha 75 anos, como eu vou escrever uma carta dizendo da renúncia?”.

Ele ponderou que é preciso saber “esperar as coisas acontecerem porque o Senhor é aquele que dirige a história”. Ao falar sobre os 75 anos, refletiu: “essa conta especial de 75 anos faz a gente pensar muito na vida toda que passou. E uma coisa é certa, nós somos amados por Deus e escolhidos antes da criação”.

Quais os próximos passos?

Para ter validade, a renúncia deve ser aceita pelo Papa. Mas Francisco pode também determinar que Dom José Antonio permaneça à frente da Arquidiocese de Fortaleza.

Em entrevista ao Diário do Nordeste em fevereiro de 2023, o Vigário Judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico do Ceará, padre Antônio Carlos do Nascimento, disse que a escolha do sucessor de um arcebispo tem “todo um processo a ser observado”, incluindo consulta de possíveis candidatos e indicação de 3 nomes. O Papa pode acatar um dos nomes indicados.

