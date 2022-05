Arcebispo de Fortaleza presenteia Papa Francisco com imagem de São José feita por artista cearense

Os Bispos do Ceará estão visitando o Papa Francisco, em Roma, desde o dia 6 de maio. Na ocasião, Dom José Antonio, arcebispo de Fortaleza, entregou uma imagem de São José esculpida especialmente para o momento.

Legenda: A escultura foi entregue pelo Arcebispo de Fortaleza Foto: Divulgação

O autor da imagem é o artista cearense Glailton da Silva de Sousa. Ele foi escolhido de maneira especial por Dom José Antonio.

Dom José Antonio Arcebispo de Fortaleza “Gostaria de levar ao Santo Padre uma lembrança, imagem de São José, padroeiro do Ceará. Conhecendo seu trabalho, pensei em pedir um trabalho seu. Será muito significativo que um jovem pai de família possa ser o autor”

Conheça o artista cearense que fez a escultura de São José

O artista é da cidade de Caridade, localizada a 97 quilômetros de Fortaleza. A escultura de São José foi feita em madeira de cedro com o tamanho de 38 cm. “Fiquei muito feliz pela consideração que Dom José Antonio teve com o meu trabalho”, diz o autor da obra.

Glaiton conta que o trabalho de esculpir na madeira começou a partir da curiosidade, aos 21 anos.

Glailton da Silva de Sousa Artista cearense “Eu sempre fui um cara muito curioso, um dia eu vi um senhor fazendo uma colher de pau e eu falei para mim mesmo que saberia fazer. E como eu já sabia desenhar e pintar, ficou muito mais fácil começar a entalhar. Minha primeira peça foi um jumentinho de madeira."

Glaiton já perdeu a conta de quantas obras fez, mas lembra da maior que já esculpiu.

“Foi uma de Santa Dulce dos Pobres, com olhos de vidro em cedro policromado e envelhecido. Com a base, a imagem mede 1,80 m”, detalha o artesão.

Detalhes sobre a obra de São José entregue ao Papa

Uma escultura como a que foi dada ao Papa leva em média 25 dias para ser feita, sem a pintura. Com cinzel ou motosserra, a depender do tamanho da peça, Glailton mostra sua destreza no manejo das ferramentas que ajudam o artista a entalhar na madeira a imagem concebida antes na sua cabeça.