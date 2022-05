Bilionário mais novo do mundo ostenta carros de luxo aos 10 anos; veja fotos

Mompha Junior, filho do empresário nigeriano do setor financeiro Mompha Senior, é considerado o bilionário mais novo do mundo.

O menino, de apenas 10 anos, ostenta uma vida luxuosa nas redes sociais, onde compartilha carros avaliados em milhões de reais.

Apesar de não poder dirigir os veículos pela pouca idade, o pai da criança publica imagens da coleção na garagem e garante o abastecimento dos carrões.

Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o Auto Esporte, um dos carros do jovem bilionário é um Rolls-Royce Wraith, cupê de duas portas considerado o carro mais esportivo da luxuosa marca britânica.

Ele custa cerca de 250 mil libras, o que equivale a R$ 1,57 milhão na conversão direta. Com a personalização, a unidade pode chegar facilmente a 1 milhão de libras (R$ 6,27 milhões).

Foto: Reprodução/Instagram

No fim do mês passado, no aniversário 10 anos, o menino ganhou de presente do pai multimilionário um Lamborghini Aventador, avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões.

A criança ganhou a primeira mansão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, aos seis anos de idade e também ostenta viagens pelo mundo a bordo de um jatinho particular.