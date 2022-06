Dois novos casos suspeitos de varíola dos macacos são notificados no Ceará

Mais dois casos suspeitos da doença conhecida como "varíola dos macacos" estão em investigação no Ceará. Com isso, os casos suspeitos da doença no Estado chegam a três.

As novas notificações foram de residentes dos municípios de Cedro e Caridade, no Interior, de acordo com atualização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) na noite desta sexta-feira (17)

Ambos os casos estão em investigação epidemiológica. Nenhuma das pessoas se deslocou para áreas onde há casos confirmados.

O paciente de Cedro é um homem de 54 anos, que deu entrada no Hospital e Maternidade Zulmira Sedrim de Aguiar, na quarta-feira (15). Ele teve contato com uma pessoa de São Paulo, onde já há casos confirmados. A Prefeitura do município havia feito a notificação ao Ministério da Saúde, segundo divulgado nessa quinta-feira (16).

Os casos são monitorados pela Vigilância em Saúde da Sesa. "Foram aplicadas todas as medidas recomendadas, como isolamento, busca de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e para diagnóstico diferencial para outras doenças, que estão em processamento", diz a pasta.

O que é a varíola dos macacos?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) explica que a doença recebeu esse nome porque foi identificada pela primeira vez em colônias de macacos mantidas para pesquisa, em 1958. Somente em 1970, foi detectada em humanos. A varíola dos macacos é causada pelo vírus monkeypox.

Apesar de ser da mesma família da varíola humana, o patógeno causador da doença dos macacos tem menor risco de complicações. Segundo a OMS, a enfermidade é encontrada na África Central e Ocidental, onde há florestas tropicais e os animais que podem transportar a doença.

Ocasionalmente, pessoas com varíola são identificadas em outros países, após viagens de regiões onde a varíola é endêmica.

Quais os sintomas?

Segundo a OMS, os sintomas duram entre duas e quatro semanas, mas desaparecem por conta própria sem tratamento. A orientação é que as pessoas com os sinais descritos abaixo procurem orientação médica e comuniquem possível contato com alguém infectado. Veja os sintomas:

Febre;

Dores de cabeça intensa, musculares e/ ou nas costas;

Baixa energia;

Linfonodos inchados;

Erupções cutâneas ou lesões.

Geralmente, a erupção se apresenta de um a três dias após o início da febre. As lesões podem ser planas ou levemente elevadas, cheias de líquido claro ou amarelado, podendo formar crostas, secar e cair.

Segundo o órgão, o número de lesões em uma pessoa pode variar de alguns a milhares. A erupção tende a se concentrar no rosto, palmas das mãos e solas dos pés. Eles também podem ser encontrados na boca, genitais e olhos.