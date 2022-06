Dois cearenses morrem afogados no Rio São Francisco, divisa entre Bahia e Pernambuco

Dois cearenses morreram afogados no Rio São Francisco, em região localizada na divisa entre o estado da Bahia e de Pernambuco, na tarde da última quinta-feira (16). Os homens, identificados como Jorge Afrânio e Samuel Nogueira, faziam parte da Comunidade Católica Shalom.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Juazeiro da Bahia, Jorge foi resgatado por populares na tarde de ontem, ainda com vida, mas faleceu logo depois.

Já o corpo de Samuel ficou desaparecido até às 15h30 desta tarde, quando foi encontrado pela equipe do 4° Grupamento de Bombeiros de Petrolina.

O afogamento aconteceu após Samuel pular do barco e não retornar para superfície. Na tentativa de salvar o colega, Jorge Afrânio também se jogou no rio e, como o amigo, não retornou.

O Diário do Nordeste questionou se os corpos já foram encaminhado ao Ceará. No entanto, o órgão não tinha essa informação.

Buscas pelo corpo

O Corpo de Bombeiros de Juazeiro da Bahia foi acionado durante a tarde de quinta e, ao chegar o local, uma das vítimas já havia sido resgatada por populares. Assim, a equipe de mergulho do órgão iniciou as buscas do corpo de Samuel, desaparecido.

"A região é de responsabilidade de Pernambuco, mas na hora, acionaram a gente. Fizemos as primeiras buscas, mas hoje foi dadaa continuidade pelo 4º GB, de Petrolina", detalhou o Corpo de Bombeiros de Juazeiro da Bahia.

Na manhã desta sexta, a equipe de mergulho do 4° Grupamento de Bombeiros prosseguiu com a busca e, aproximadamente às 15h30, localizaram o corpo de Samuel.

A Comunidade Shalom lamentou as mortes: "é com imenso pesar que comunicamos o falecimendo de nossos irmão: Jorge Afrânio, da Comunidade de Aliança, e Samuel Nogueira, Postulante da Comunidade de Vida".

