Doação de terreno para construção de sede da UFC em Jericoacoara é oficializada

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara oficializou a doação de um terreno localizado na Vila para a instalação de uma sede da Universidade Federal do Ceará (UFC). Parlamentares do município aprovaram a iniciativa em votação nessa quarta-feira (27) na Câmara de Vereadores.

A sede será vinculada ao Instituto de Ciências do Mar (Labomar), e terá uma unidade para a criação do curso de Turismo Ecológico, uma estação científica, um centro de visitantes, um auditório e um alojamento.

O terreno possui 5.648,36 metros quadrados e fica a 300 metros da praia Vila de Jericoacoara.

De acordo com o reitor da UFC, professor Custódio Almeida, em janeiro de 2024 começam as medições do terreno para a elaboração do centro de formação e do anexo de hospedagem. Segundo ele, já há o projeto básico da estação científica.

"Em seguida, serão feitos os projetos executivos para a licitação. O recurso já está garantido por emenda da bancada federal do Ceará para a UFC", indica o reitor.

Impacto regional

O reitor defende que a ideia é tornar a sede uma "guardiã do Parque Nacional de Jericoacoara". A iniciativa visa apoiar a conservação dos recursos socioeconômicos do local por meio de ensino, pesquisa e extensão.

A professora Lidriana Pinheiro, diretora do Labomar, pontua que a nova sede servirá para realização de cursos de extensão de curta duração e para as futuras atividades da graduação em turismo ecológico. Ela pondera que a universidade já possui um "conhecimento muito grande da região com projetos coordenados por professores nossos lá".

"É um projeto ousado que tem como objetivo impactar o ensino da graduação, da pós-graduação, da pesquisa e extensão não somente dos cursos ligados ao LABOMAR, mas sim de toda a Universidade, porque, quando se trabalha com desenvolvimento sustentável, nós estamos trabalhando com saberes multidisciplinares e interdisciplinares", afirma.

Já o professor Marcelo Soares, do quadro de docentes do Labomar, ressalta a parceria entre UFC, Prefeitura de Jericoacoara e os Conselhos Comunitário e Empresarial de Jericoacoara, em criar a primeira unidade universitária da região do entorno de Jeri.

“Além disso, a gente vai ter um auditório grande, com 250 lugares, o que vai dinamizar a questão de turismo de eventos. O espaço pode ser usado para congressos, seminários, workshops. E, por fim, vai ter um alojamento. Como lá tem um custo significativo de habitação, esse alojamento vai ser usado por alunos, servidores, pesquisadores internacionais que nós vamos trazer”, indica Soares.