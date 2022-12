Dezembro terá 9 chuvas de meteoros e dia mais longo de 2022; confira datas

Nove chuvas de meteoros, o Solstício de Verão – o dia mais longo do ano – e a aproximação da Lua com planetas preenchem o calendário astronômico neste dezembro de 2022. Na lista, dois dias devem chamar atenção para quem conferir as estrelas cadentes.

A chuva de meteoros Geminídeos, por exemplo, pode ter ápice com 150 estrelas cadentes por hora. Outra concentração de estrelas cadentes de destaque, a chuva de meteoros Úrsidas, deve acontecer numa noite sem impactos da iluminação lunar e num dia com mais horas escuras.

Além disso, dezembro terá o dia mais longo do ano, com mais tempo de luz do Sol, devido ao Solstício de Verão.

A relação dos eventos astronômicos foi feita pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) a pedido do Diário do Nordeste. Confira:

ESTRELAS CADENTES

Chuva de meteoros Fenícidas: 2 de dezembro

Da constelação de Fênix surge a chuva de meteoros Fenícidas, que já está ativa desde o dia 28 de novembro e segue até o dia 9 de dezembro, mas terá o pico de visibilidade nesta sexta-feira (2).

O melhor momento para conferir as estrelas cadentes é favorável para quem não consegue ficar acordado até muito tarde, porque será às 20h. Em Fortaleza, o fenômeno poderá ser visto até às 2h da madrugada – momento em que o radiante se põe no horizonte oeste.

Chuva de meteoros φ-Cassiopeia: 6 de dezembro

A chuva de meteoros φ-Cassiopeia embeleza o céu nos primeiros 9 dias do mês, mas o período mais propício para conferir deve ser no dia 6 de dezembro. O fenômeno começa às 20h e segue visível até em torno de 2h da madrugada, quando o ponto radiante se põe no horizonte oeste.

Chuva de meteoros Puppid-Velid: 7 de dezembro

O momento máximo de atividade da Puppid-Velid será a partir de 20h do dia 7 de dezembro, mas essa não é uma chuva de meteoros muito intensa. Na verdade, são cerca de 10 meteoros por hora durante o pico.

Esse ano a visualização também pode ser prejudicada pela intensidade do brilho da Lua, que estará na fase cheia um dia antes. O ponto radiante é localizado na constelação de Vela e será possível ver estrelas cadentes até o amanhecer.

Legenda: Localização no céu da chuva Puppid-Velid Foto: Stellarium/Lepa

Chuva de meteoros Monocerotídeos: 9 de dezembro

Logo no início da noite, por volta de 19h, será possível ver as primeiras estrelas cadentes ligadas à chuva de meteoros Monocerotídeos, que fica na constelação de Monoceros, e por isso tem esse nome. As estrelas são fragmentos do cometa C/1917 F1.

Nesse caso, os meteoros surgem até próximo do amanhecer, mas a observação também será prejudicada pela luminosidade da Lua. O fenômeno permanece ativo até o dia 20 de dezembro, mas com menor intensidade.

Chuva de meteoros σ-Hidridas: 12 de dezembro

Apesar da atividade da chuva de meteoros σ-Hidridas ser entre os dias 3 e 15 de dezembro, o melhor momento para conferir o fenômeno será no dia 12 do mês.

A partir de 20h30 os pontos luminosos aparecem no céu e seguem surgindo até perto do amanhecer. O ponto radiante do fenômeno está localizado na constelação de Hydra.

Chuva de meteoros Geminídeos: 14 de dezembro

A chuva de meteoros Geminídeos permanece ativa entre os dias 4 e 17 de dezembro, mas o melhor momento para conferir o fenômeno será no dia 14 do mês. Será possível ver as primeiras estrelas cadentes a partir de 19h30.

É possível avistar 150 meteoros por hora na noite de pico, conforme o portal de astronomia Star Walk. Esse ano, a luminosidade da Lua pode atrapalhar um pouco a observação dos meteoros. O fenômeno é causado pelos detritos do asteroide 3200 Phaethon.

Legenda: Localização no céu da chuva Geminídeos Foto: Stellarium/Lepa

Chuva de meteoros Comae Berenicid: 16 de dezembro

Entre os dias 12 e 23 de dezembro está ativa a chuva de meteoros Comae Berenicid, que terá o maior número de estrelas cadentes passeando pelo céu no dia 16 do mês.

Só às 23h30 começa o fenômeno, que fica localizado na constelação Leão até próximo ao amanhecer.

Chuva de meteoros Leonis Minorid: 20 de dezembro

Por ter o ponto radiante localizado na constelação de Leão Menor, o evento astronômico recebeu o nome de Leonis Minorid, que esse ano acontece num longo período, entre os dias 5 de dezembro e 4 de fevereiro. O melhor momento, no entanto, será no dia 20 de dezembro a partir das 22h30.

Chuva de meteoros Ursídeos: 22 de dezembro

A chuva de meteoros Ursídeos, que tem como ponto radiante a constelação de Ursa Menor, terá o melhor momento de observação no dia 22 de dezembro, às 3h da madrugada até o amanhecer.

Como o fenômeno acontece um dia antes da Lua nova, não há prejuízos em relação à luminosidade natural. O Solstício também proporciona mais horas de escuridão e facilita enxergar as estrelas cadentes.

Esse fenômeno é formado por detritos do cometa 8P/Tuttle e sempre atingem o pico por volta do solstício de dezembro, conforme a Star Walk. São cerca de 10 meteoros por hora, mas algumas atividades mais intensas registraram até 100 estrelas cadentes por hora.

DIA MAIS LONGO DO ANO

O Solstício de Verão acontece no dia 21 de dezembro e marca o dia mais longo do ano no hemisfério sul. O Sol atinge o ponto mais ao sul no céu, na constelação de Capricórnio, com uma inclinação de aproximadamente 23,5 °S, às 11h30. Esse é o horário de maior iluminação.

Isso acontece porque o hemisfério sul está mais voltado para o Sol e fica mais iluminado por mais tempo. Como a Linha do Equador não está perfeitamente alinhada com o sol e, nesse momento de inclinação, o dia dura mais em relação à noite.

CONJUNÇÃO E APROXIMAÇÃO COM A LUA

A conjunção de dois corpos celestes acontece quando estão posicionados aproximadamente na mesma ascensão reta no céu. Nestes dias, os astros estarão também em aproximação aparente.

Lua e Marte: 8 de dezembro

Em Fortaleza, Lua e Marte serão vistos já por volta das 18h do dia 8 de dezembro, quando a Lua nasce no horizonte norte-nordeste. O par alcança o ponto mais alto no céu, aproximadamente 60° acima do horizonte norte, por volta de meia noite.

Legenda: Localização no céu da Conjunção e Aproximação da Lua com Marte Foto: Stellarium/Lepa

Ambos podem ser observados até por volta das 4h30, quando se poẽm no horizonte noroeste. Lua e Marte serão visíveis a olho nu ou por meio de um par de binóculos.

Lua com Saturno: 26 de dezembro

A Lua e Saturno compartilham a mesma ascensão reta no céu e se posicionam em aproximação a partir do pôr do sol e podem ser vistos juntos até às 20h50. Após isso, o par desaparece abaixo do horizonte oeste.

Lua com Júpiter: 29 de dezembro

Lua e Júpiter podem ser vistos numa aproximação a olho nu e por meio de um par de binóculos. Em Fortaleza, ambos estarão visíveis a partir do pôr do sol, que acontece por volta das 17h50.

Nessa hora, a posição no céu será 74° acima do horizonte leste. Os astros estarão no ponto mais alto no céu às 18h48 e ficam visíveis até às 0h16, quando desaparecem no horizonte oeste.

