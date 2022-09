Chuva de meteoros e aproximação entre Lua e Marte: veja 5 eventos astronômicos de setembro

As noites de setembro devem ter o céu iluminado por uma beleza especial em 5 eventos astronômicos, entre conjunção (aparente aproximação) da Lua com planetas e chuva de meteoros. Os fenômenos podem ser vistos sem uso de equipamento, mas é preciso ficar atento ao calendário.

Para orientar os cearenses nesse processo, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) analisou a possibilidade de visualização dos eventos a pedido do Diário do Nordeste.

Antes de conferir as datas, vale entender três pontos:

Conjunção de corpos celestes: acontece quando estão posicionados de uma forma em que, quem enxerga da Terra, parecem estar próximos. Na verdade, isso é uma ilusão de ótica.

acontece quando estão posicionados de uma forma em que, quem enxerga da Terra, parecem estar próximos. Na verdade, isso é uma ilusão de ótica. Chuva de meteoros: conhecidos como estrelas cadentes, os meteoros são detritos de um corpo celeste que entram na atmosfera em alta velocidade e se desintegram no atrito com o ar. Os riscos luminosos quando aparecem em grande quantidade recebem o nome de chuva.

conhecidos como estrelas cadentes, os meteoros são detritos de um corpo celeste que entram na atmosfera em alta velocidade e se desintegram no atrito com o ar. Os riscos luminosos quando aparecem em grande quantidade recebem o nome de chuva. Planeta em oposição: significa dizer que está em posição oposta ao Sol, ao observarmos da Terra. Isso faz com que, por exemplo, o planeta pareça maior e mais brilhante devido à proximidade.

Conjunção da Lua e Saturno: 8 de setembro

Quem olhar para a Lua neste dia deve conferir a aparente aproximação com o planeta Saturno a partir das 18h, no sentido leste, o que deve se estender por toda a noite.

Por volta de 22h, a conjunção será observada próximo ao Zênite - ponto central quando se olha para cima.

Legenda: Localização no céu da Conjunção entre a Lua e Saturno Foto: Stellarium/Lepa

Os dois astros estarão muito separados para o campo de visão de um telescópio, mas poderão facilmente ser visto a olho nu ou com o auxílio de binóculos a partir da posição geográfica cearense.

Chuva de meteoros Perseidas Epsilon: 9 de setembro

Os riscos luminosos e rápidos no céu aparecem entre o dia 5 e 21 de setembro, mas o momento de maior intensidade está previsto para o dia 9 do mês. Nesse caso, a visibilidade será a partir de 21h42, na direção noroeste, com pico às 4h da madrugada.

E essa concentração de meteoros terá o ponto radiante alto no céu, o que deve facilitar a observação para quem tiver disposição suficiente de levantar logo nas primeiras horas do dia.

Legenda: Localização no céu da chuva de meteoros ε-Perseid Foto: SkySafari/Lepa

Por outro lado, a Lua muito brilhante - por estar próxima à fase cheia - pode dificultar a visão dos meteoros.

De todo modo, vale o esforço para acompanhar o fenômeno que acontece devido aos detritos de cometa. Esses pedaços interagem com nossa atmosfera e causam o efeito no céu.

Conjunção da Lua e Júpiter: 11 de setembro

O nosso satélite natural, a Lua, e o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, devem aparentemente se encontrar a partir de 19h, ao leste. Os dois estarão visíveis a partir do nascer da Lua e percorrerão o céu no decorrer da noite.

Em Fortaleza, a conjunção começa no início da noite e o ponto mais alto no céu acontece às 00h35min, na região celeste da constelação de Peixes. O fenômeno poderá ser observado a olho nú ou através de binóculos.

Aproximação e Conjunção da Lua e Marte: 16 de setembro

Dois fenômenos envolvendo Lua e Marte acontecem no dia 16 de setembro: a aproximação e a conjunção dos astros. Isso porque ambos estarão na mesma reta e, de fato, perto um do outro. Na capital cearense, a observação dos dois começa às 23h25min, na direção leste-nordeste.

Legenda: Localização no céu da Aproximação e Conjunção entre a Lua e Marte Foto: Stellarium/Lepa

O encontro alcança o ponto mais alto no céu por volta de 04h45min. Ambos estarão localizados na região da constelação de Touro e será possível vê-los a olho nu ou com binóculos.

Júpiter em oposição: 26 de setembro

Júpiter deve aparecer maior e mais brilhante no céu devido ao fenômeno da oposição, porque está mais distante do Sol e mais próximo da Terra no dia 26 de setembro. Essa deve ser a última efeméride de destaque do mês.

Para quem está em Fortaleza, Júpiter em oposição fica visível a partir das 18h, ao leste. O ponto mais alto será às 23h25min e permanecerá no céu noturno até por volta das 05h, quando põe-se no Oeste.

Observações astronômicas

Os eventos astronômicos são vistos com maior facilidade em cidades no interior do Estado por causa da distância da poluição luminosa dos centros urbanos. Ainda assim, é possível conferir os fenômenos da Capital.

Uma boa ferramenta para auxiliar nesse processo são aplicativos de astronomia que mostram um mapa do céu e identificam os astros. O Diário do Nordeste elaborou uma lista de apps com várias funções do tipo.

Os fenômenos do mês foram analisados pelo professor Ícaro Moura do Departamento de Física da Uece, além dos membros do Lepa Daiane dos Santos, Salmo de Freitas, Tammyres Magalhães e Thácyla Souza.

