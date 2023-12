Defesa Civil corrige informação sobre alerta de ‘fenômeno climático atípico’ de chuvas no Ceará

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Ceará corrigiu, na noite deste sábado (15), o aleta emitido anteriormente pelo próprio órgão, de um “fenômeno climático atípico” de chuvas no Estado, até a próxima segunda-feira (18).

Mais cedo, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) já havia retificado a informação, pois as precipitações apontadas já são esperadas no período.

A Defesa Civil apagou postagem em que associava as possíveis chuvas a eventos de risco, como alagamentos e deslizamentos e, à noite, fez uma nova publicação informando a previsão do tempo da Funceme. Após as 21h, esta segunda publicação foi editada, fazendo menção à retificação.

Na mensagem apagada, a Defesa Civil havia mencionado uma transição climática após o recente alerta de onda de calor, nesta semana, para um período mais chuvoso. “Estamos acompanhando de perto essas mudanças para manter a população informada e segura”, sinalizou.

Além disso, informou que a atuação de um vórtice ciclônico de altos níveis (VCAN) deveria ser “breve, mas intenso”. Atualmente, o centro do VCAN está posicionado sobre o Estado da Bahia, afetando a região do entorno.

VCAN é comum nesta época do ano, diz Funceme

No entanto, a Funceme disse que o VCAN "é um sistema meteorológico comum nesta época do ano, caracterizada por Pré-Estação Chuvosa, que ocorre entre dezembro e janeiro". Ainda segundo a Fundação, "espera-se ainda um avanço de áreas de instabilidade provenientes do leste do Nordeste e contribuições de efeitos locais, como temperatura e relevo".

Conforme os mapas divulgados pela Defesa Civil, neste domingo (17), há maior probabilidade de precipitações nas regiões Norte, Serra da Ibiapaba e parte dos sertões Central e dos Crateús. Já na segunda (18), praticamente todo o Estado pode ser afetado.

Veja também

A previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) reforça que, nos próximos dois dias, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado “com alta possibilidade de chuvas em todas as macrorregiões”.

O órgão destaca que essas variações climáticas, influenciadas por fenômenos globais como o El Niño, reforçam a necessidade de vigilância e preparação constante. “A Defesa Civil do Ceará está comprometida em garantir a segurança e o bem-estar da população diante desses desafios”, finalizou.