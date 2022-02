Corpo de Bombeiros homenageia equipes cearenses que cumpriram missão em Petrópolis; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) prestou homenagem às equipes que cumpriram missão na tragédia de Petrópolis. Os seis bombeiros cearenses e os cães farejadores desembarcaram no Aeroporto Internacional de Fortaleza na noite da última quinta-feira (24).

Os profissionais foram recebidos ao som de uma orquestra, como forma de agradecimento pela dedicação em auxiliar o trabalho de resgate de vítimas nas áreas afetadas pelas chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro. Passageiros no local também se emocionaram e aplaudiram os profissionais.

A capitã do CBMCE, Carolina Olinda, que participou da operação, ressaltou a importância do trabalho realizado pelos bombeiros cearenses. "Com certeza fizemos a nossa parte, estamos retornando com a sensação de missão cumprida, com muito aprendizado e cada dia querendo fazer mais pela população", afirmou.

Legenda: A Capitão do Corpo de Bombeiros do Ceará, Ana Carolina Campos Olinda, chegou à cidade de Petrópolis na madrugada do sábado (19) para ajudar no resgate às vítimas da tragédia Foto: Divulgação

O coronel Zélio Menezes, comandante adjunto do CBMCE, comentou sobre a homenagem aos profissionais e disse que o Corpo de Bombeiros está à disposição caso novas operações sejam necessárias.

Coronel Zélio Menezes Comandante adjunto do CBMCE Tivemos grande satisfação em receber nossas equipes e nossos heróis de quatro patas, assim como os cachorreiros que acompanharam a operação, que foi muito bem sucedida. Continuamos lamentando o ocorrido em Petrópolis e estamos a postos para, em um segundo momento, até retornar, se necessário. São profissionais que deixaram seus lares para ajudar na tragédia. A homenagem é como se fosse um abraço da sociedade cearense aos nossos heróis que são a representação do Ceará em Petrópolis

As equipes do CBMCE chegaram a Petrópolis na madrugada do último sábado (19). Para a missão, foram enviados seis militares, entre capitães, subtenentes e soldados. Na composição, constaram especialistas em Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC) e da Companhia de Busca com Cães (CBCães).

Legenda: Bombeiros cearenses em missão em Petrópolis Foto: Corpo de Bombeiros

No local, atuaram ainda os cães farejadores Tupã, da raça boiadeiro australiano, e os labradores Nala e Anny. Os animais também já participaram dos resgates do Edifício Andrea, em Fortaleza, e da tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais.