Conheça os homenageados da Medalha Iracema de 2023

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta quinta-feira (6), os nomes dos escolhidos para receberem a Medalha Iracema, maior comenda concedida pela cidade.

Serão agraciados o empreendedor, ativista, escritor, produtor cultural e musical, Preto Zezé; a professora universitária Luma Andrade; o pintor, desenhista e músico Descartes Gadelha; o ex-senador e ex-governador Tasso Jereissati; e a ex-prefeita Maria Luíza Fontenele.

Conforme Sarto, "cada um dos escolhidos representa a força, coragem e diversidade do povo fortalezense e recebe a honraria em reconhecimento à relevante contribuição em suas áreas de atuação e militância", escreveu.

A solenidade de entrega da Medalha Iracema será realizada no Aniversário de Fortaleza, próxima quinta-feira (13), a partir das 19h, no Teatro São José.

Conheça os homenageados

Descartes Gadelha

Descartes Gadelha é um pintor, desenhista, escultor e músico brasileiro. Algumas obras de Descartes Gadelha estão expostas no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Em 25 de novembro de 2015, foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará.

Luma Andrade

Luma Andrade é uma pesquisadora e professora brasileira doutora em educação e é a primeira travesti a conseguir este título no Brasil, que lhe foi concedido em 2012 pela Universidade Federal do Ceará. Também é a primeira travesti a fazer parte do quadro de docentes efetivos em uma universidade pública federal.

Maria Luiza Fontenele

A socióloga e professora universitária, Maria Luiza Fontenele, foi a primeira prefeita eleita de Fortaleza. Maria Luiza foi eleita em 1985, em pleito marcado pelo período de redemocratização brasileira. Ela foi a primeira prefeita eleita de uma capital brasileira, em Fortaleza.

Preto Zezé

Empreendedor, produtor artístico e musical, escritor e ativista brasileiro, Preto Zezé é atualmente presidente global da Central Única das Favelas, com sede em Nova Iorque. Filho de um casal de retirantes, mãe doméstica e pai pintor da construção civil, foi criado na favela das Quadras, em Fortaleza.

Tasso Jereissati

Tasso Jereissati é um administrador, empresário e político. Tasso é natural de Fortaleza e foi eleito três vezes governador e duas vezes senador pelo Ceará. O ex-senador é responsável inaugurou os shoppings Center Um e Iguatemi Fortaleza. O Grupo Jereissati lançou o Shopping Bosque dos Ipês, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

