Conheça as diferenças dos sintomas entre dengue, zika e chikungunya; veja prevenção

Febre e dor no corpo aparecem, praticamente, em todos os casos de arboviroses, que são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti: dengue, zika e chikungunya. As diferenças entre elas, no entanto, podem ajudar os pacientes no tratamento, como aponta a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Isso porque os efeitos no corpo podem ser apenas olhos avermelhados e coceira – comuns aos pacientes com zika –, mas podem chegar até hemorragias, que são vistos em casos de dengue. Em casos mais graves, a dengue pode causar mortes.

Já a zika, costuma ter sintomas em até uma semana parecidos com alergia. Quando atinge gestantes, contudo, os efeitos podem ser graves, porque há risco de microcefalia nos bebês. A doença também está relacionada à Síndrome neurológica de Guillain-Barré.

A chikungunya se manifesta por cerca de duas semanas, mas é conhecida pelas dores articulares que permanecem por meses. Isso, inclusive, afeta a qualidade dos pacientes que passam a conviver com a dor.

Sintomas arboviroses

DENGUE

Febre

Dores no corpo (principalmente musculares)

Dores de cabeça e nos olhos

Falta de ar

Manchas na pele

Indisposição

Hemorragias (casos mais graves)

CHIKUNGUNYA

Febre

Dores no corpo (principalmente nas articulações)

Dores articulares prolongadas por meses

ZIKA

Febre (mais baixa em relação às outras arboviroses)

Olhos avermelhados

Coceira

Diagnóstico

O diagnóstico preciso, vale ressaltar, acontece por meio de exames de sangue. Nos casos de dengue, há uma significativa queda nas plaquetas (células de defesa).

Em comum, as doenças possuem a mesma recomendação para o tratamento, que consiste em repouso e a ingestão de bastante líquido.

A prevenção também é a mesma para as três doenças, que são evitáveis com a eliminação de criadouros com água acumulada. Isso exige cuidado com a limpeza do ambiente e uso de telas, por exemplo, para evitar a entrada do mosquito.

Legenda: Lixo acumulado pode se tornar fonte de mosquitos Foto: Fabiane de Paula

Tratamento e prevenção

Além do repouso e hidratação, alguns medicamentos costumam ser receitados para a dor. Não se deve usar remédios com ácido acetilsalicílico, porque a substância pode desencadear hemorragias.

Controlar a infestação de mosquitos eliminando os criadouros é a melhor medida, como orienta a Fiocruz. Os reservatórios de água devem ser limpos e cobertos com telas e tampas para bloquear a entrada do mosquito.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE