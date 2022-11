Estudantes de Cascavel vencem prêmio de cidadania corporativa com protótipo contra arboviroses

Alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Marconi Coelho Reis, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, venceram, nesta terça-feira (22), a nona edição brasileira do 'Respostas para o Amanhã' (traduzido do inglês 'Solve For Tomorrow'), um prêmio global de cidadania corporativa.

A equipe desenvolveu um protótipo chamado 'Arbocaps', que são cápsulas sustentáveis e biodegradáveis que combatem arboviroses, doenças provocadas pela proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, ficaram estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), que criaram uma biopomada para tratar leishmaniose, e estudantes do Centro de Ensino de Tempo Integral Dom Ungarelli, no Maranhão, que desenvolveram um protótipo de horta magnética.

Os trabalhos foram avaliados por uma banca julgadora composta por representantes da empresa Samsung e do Cenpec, uma organização sem fins lucrativos que promove equidade e qualidade na educação pública brasileira, além de especialistas de universidades e profissionais das áreas de educação, ciências e tecnologia.

Combate às arboviroses

Os vencedores do prêmio cursam o primeiro ano do ensino médio. Para desenvolver o protótipo, Karol Canuto e Kauã Albuquerque utilizaram plantas típicas da região, como pinhão-roxo, e se basearam no aumento de casos de arboviroses (dengue, zika e chikungunya) na cidade.

Além disso, segundo a professora-orientadora do grupo, Heloina Capistrano, a proposta atende a dois objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2030: saúde e bem-estar e cidades e comunidades sustentáveis. Além dela, que ensina biologia, orientou a equipe o professor Eduardo Henrique, de artes.

O prêmio

O prêmio foi entregue aos vencedores em cerimônia realizada em São Paulo e transmitida pelo canal do Cenpec no YouTube. Além do júri técnico, o júri popular também avaliou os projetos e elencou os três melhores:

Um protótipo de gerador elétrico eólico vertical de baixo custo , desenvolvido pelos alunos da Escola de Educação Básica Dom Pastor, em Santa Catarina;

, desenvolvido pelos alunos da Escola de Educação Básica Dom Pastor, em Santa Catarina; A horta magnética dos alunos do Centro de Ensino de Tempo Integral Dom Ungarelli, no Maranhão;

dos alunos do Centro de Ensino de Tempo Integral Dom Ungarelli, no Maranhão; Um projeto de produção de luvas a partir do bioplástico, dos alunos do Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal II, na Bahia.

Além disso, conquistou menção honrosa na premiação um projeto de micro-estação de tratamento em Coari, no Amazonas, pela "relevância da solução proposta frente ao contexto".

Iniciativas em educação

Para Beatriz Cortese, diretora-executiva do Cenpec, esta edição mostrou olhares para desafios que, embora não sejam novos, se tornaram mais urgentes devido à pandemia de Covid-19. "O 'Solve for Tomorrow Brasil' reforça o potencial de estudantes e docentes das escolas públicas de inovar, produzir ciência e ajudar a combater desigualdades", afirmou.

Os vencedores nacionais ganharam duas Smart TVs de 55 polegadas para suas respectivas escolas, além de um smartphone Galaxy da série S e uma Smart TV Samsung de 55 polegadas (1º lugar), um notebook e uma Smart TV Samsung de 55 polegadas (2º lugar) e um smartwach e uma Smart TV Samsung de 55 polegadas (3º lugar) para cada aluno ganhador.

Já os alunos e professores dos projetos vencedores pelo Júri Popular foram premiados com um fone de ouvido Samsung Galaxy Buds cada, enquanto suas escolas foram contempladas com uma Smart TV Samsung de 55 polegadas. Os professores orientadores e parceiros das dez equipes finalistas foram premiados com um notebook da Samsung.