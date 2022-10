Instituto Myra Eliane realiza projeto de auxílio à letramento na primeira infância

O projeito 'Correio do Amor' foi realizado esta semana no Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso, escola de referência do Instituto Myra Eliane, localizada no município de Caucaia.

Com referência ao mês da criança, a ação visa auxiliar o letramento infantil dos alunos da instituição, além de promover vivências para estreitamento das relações entre família e escola.

Durante as atividades ministradas na instituição de ensino, os alunos integraram rodas de conversa nas quais educadores explicaram o gênero textual carta, qual a profissão do carteiro e a importância do papel destes trabalhadores para a sociedade. Ao final, as crianças produziram cartas para serem trocadas com as famílias, estimulando a reflexão sobre a relação entre fala, pensamento e ação.

Segundo a diretora do CEI, Adriana Siqueira, é de responsabilidade dos educadores da infância propiciar uma aprendizagem com significado. "O projeto 'Correio do amor' surgiu a partir de observações feitas por professoras com relação à afetividade entre as crianças e as famílias. Percebeu-se, então, a necessidade de intensificar esse vínculo e desenvolver ainda mais os valores humanos destacados no ambiente escolar", destacou.

Além disso, afirmou, elas também tem um objetivo ainda mais sentimental. "Com as cartas, pretendemos estimular reflexões entre as famílias, proporcionar memórias afetivas, além de contribuir no processo de letramento, tão importante na primeira infância", destacou.

Legenda: Crianças participaram de ação educativa sobre cartas Foto: divulgação

Um levantamento da ONG Todos Pela Educação aponta que, entre 2019 e 2021, houve um aumento de 66,3% no número de crianças entre 6 e 7 anos de idade que não sabiam ler e escrever. Essa defasagem no âmbito da leitura e escrita é apontada como reflexo da pandemia na educação do Brasil.

"Entretanto, é preciso lembrar que o ciclo de construção do conhecimento precisa ser estimulado entre as crianças desde cedo, passando pelos anos iniciais de vida até os anos finais do ensino médio. E tudo passa pelo letramento", lembra Adriana Siqueira.

Legenda: Ação envolveu crianças, professores e carteiro Foto: divulgação

Saiba mais sobre o projeto

O CEI Olga e Parsifal Barroso é o maior Centro de Educação Infantil do município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

O equipamento atende a crianças entre 2 e 5 anos e 11 meses de idade, em período integral, oferecendo educação com formação e vivência baseada no projeto Valores Humanos na Educação, que preza pelo amor, paz, verdade, retidão e a não-violência.

Legenda: Cartas foram feitas pelas crianças para serem guardadas e trocadas em casa Foto: divulgação

O projeto é uma iniciativa do Instituto Myra Eliane, em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil. Atualmente, mais de 570 crianças estão matriculadas na unidade.