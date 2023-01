Anvisa convoca reunião para analisar vacina contra a dengue

Uma vacina contra a dengue produzida pela farmacêutica Takeda passa pela análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), neste momento, para uma possível aprovação no Brasil. O imunizante já é utilizado na União Europeia e na Indonésia, segundo a Folha de S. Paulo, e é indicado para pessoas entre 4 e 50 anos de idade.

A Takeda pediu o registro da vacina no território brasileiro em abril de 2021. Contudo, a Anvisa solicitou algumas explicações sobre o fármarco, que só foram dadas pelo laboratório em dezembro do ano passado.

Em nota, a agência nacional disse entender ser pertinente discutir alguns pontos do processo com especialistas em dengue do país. Discussão que, conforme o órgão, será feita de maneira virtual nesta terça-feira (10). "A participação no painel é restrita aos servidores da Anvisa, especialistas técnicos e representantes da empresa", destacou o informe.

Não é possível, ainda, prever quando a Anvisa concluirá a análise e decidirá sobre o uso da vacina no país. Além desse imunizante, de acordo com a agência, não há nenhuma outra solicitação de registro para vacinas do tipo em andamento.

Como é a vacina?

A QDenga, como é chamada a vacina contra a dengue da Takeda, já recebeu autorização para ser utilizada na União Europeia e na Indonésia. Conforme a Folha, o imunizante é do tipo atenuado, ou seja, modificado para não causar a doença, embora ocasione resposta imune do organismo. Ele é indicado para um público entre 4 e 50 anos de idade.

A substância foi fabricada a partir do sorotipo 2 do vírus que causa a doença, contudo, também incorpora o material genético de outros três sorotipos, o que garante imunidade para todos os agentes causadores da enfermidade.

Segundo estudos, a eficácia do imunizante é estimada em 61%. Para evitar casos graves, o dado sobe para 84%.

O que é a dengue e quais os sintomas?

A dengue é uma arbovirose comum, causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela possui quatro sorotipos diferentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) e costuma prevalecer em períodos mais chuvosos do ano.

Os principais sintomas da dengue, segundo o Ministério da Saúde, são: