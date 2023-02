Além do primeiro dia de Carnaval depois da pandemia, este sábado (18) foi marcante para Zé Vaqueiro, que puxou trio elétrico pela primeira vez em um dos destinos mais disputados do Ceará neste período.

Munido do seu tênis da sorte e fé em Deus, o fenômeno do piseiro agitou as ruas de Aracati com hits como “Coladin”, “Volta comigo” e “Letícia”.

"Estou nervoso demais, é minha primeira puxada de trio. Mas já vim com meu tênis da sorte e a fé em Deus", admitiu o cantor pouco antes de subir o trio.