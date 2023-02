É o Tchan leva os clássico do axé ao Carnaval de Aracati neste domingo (19)

O grupo É o Tchan, um dos mais tradicionais de Salvador (BA), se apresenta no Carnaval de Aracati, neste domingo (19). Do forró, Xand Avião é quem comanda trio elétrico.

Com 16 shows no período carnavalesco, Beto Jamaica e Compadre Washington preparam repertório com os hits "Na Boquinha Da Garrafa", "Ralando O Tchan", "Bambolê", entre outras composições.

Já Xand Avião, veterano no evento, comanda trio ao som do hit "Pirulitim", composição feita especialmente ao Carnaval. A canção faz parte do projeto “Ao Vivo de Verdade”, composto ainda pelas canções “Deixa Eu Te Esquecer” e “Festa de Vaquejada (Tirinete de Cerveja)”.

A festa conta com shows de Aldynha Vox, Lá Makina, Junior Petinho, Jackson Petinho, Jackson Sobreira e DJ Jeff K2.

Carnaval Cultural

O público também pode curtir diferentes atrações culturais na Rua Grande, no Aracati.

A programação conta com apresentações do bloco Bonecos da Vila, Escola de Samba Abre Alas, Escola de Samba Ali Amados, além dos Maracatus com os grupos Maracaty e Nação Bons Ventos.

Tem ainda os cordões Karambolas do Cumbe e Papangus.

Expectativa de 400 mil pessoas por dia

Legenda: A avenida Coronel Pompeu reúne milhares de reunião Foto: Natinho Rodrigues/SVM

Guilherme Bismarck, chefe da Casa Civil da Prefeitura de Aracati, destaca que o município aguarda receber cerca de 400 mil pessoas por dia nas noites das principais atrações musicais.

Guilherme Bismarck Chefe da Casa Civil da Prefeitura de Aracati Na avenida principal, devemos receber 400 mil pessoas por dia. Obviamente depois da sexta-feira (17), que ainda tem gente chegando. Cada dia temos uma variação. Mas, entre domingo (19) e segunda-feira (20), a gente bate esse recorde de 410 mil por dia. Como aconteceu em 2019 no show da Anitta.

Outro destaque é a rede hoteleira de Aracati. Segundo Guilherme Bismarck, os empresários trabalham com a expectativa acima dos 90% de ocupação.

O gestor pontuou ainda a disponibilização de duas Arenas Gastronômicas no Centro, uma na Praça da Comunicação e outra no Largo da Igreja Matriz.

Arenas Gastronômicas

Os foliões terão duas Arenas Gastronômicas inéditas para recarregar as baterias: uma na Praça da Comunicação, próximo ao início do percurso, e outra no Largo da Matriz, no final do percurso.



Também haverá ilhas ao longo da Avenida Viva e nos becos para vendedores ambulantes, carrinhos de drinks e trailers. Ao todo, foram cadastrados mais de 900 empreendedores que vão gerar trabalho e renda no Carnaval.