Com quase 40°C, cidade do Ceará registra uma das maiores temperaturas do Brasil

Em período chuvoso, o tempo ameno conquista o cearense – mas se as águas dão trégua, o calor volta. Nessa segunda-feira (13), uma cidade do Ceará registrou a 5ª maior temperatura do Brasil, com quase 40°C.

O cenário é monitorado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e mostrou que a temperatura em Jaguaribe, no semiárido, chegou a 39.2°C, no início desta semana. A cearense divide a lista de “quentura” com outras 19 cidades – todas gaúchas.

Entre as 12 cidades mais quentes do Ceará, listadas pelo Inmet, 10 registraram temperaturas acima de 30°C. Atrás de Jaguaribe, aparecem Morada Nova, com 35.4°; Tauá, com 34.9°C; e Crateús, com 34.8°C.

Fortaleza, onde relatos de altas sensações térmicas se disseminaram no último fim de semana, alcançou os 31°C.

Vale ressaltar que o Inmet não possui estação automática de aferição da temperatura em todos os municípios. Em Jaguaribe, por outro lado, o equipamento funciona desde 2008.

10 maiores temperaturas do Brasil

Campo Bom – 40.3°C

Quaraí – 40°C

Uruguaiana – 40°C

Rio Pardo – 39.7°C

Bagé – 39.2°C

Jaguaribe – 39.2 ° C

° Jaguarão – 39.2°C

Teutônia – 39.2°C

Capão do Leão (Pelotas) – 39.1°C

Santa Maria – 39°C

São Borja – 39°C

10 maiores temperaturas do Ceará

Jaguaribe – 39.2°C

Morada Nova – 35.4°C

Tauá – 34.9°C

Crateús – 34.8°C

Quixadá – 34.7°C

Quixeramobim – 34.3°C

Iguatu – 33.4°C

Sobral – 31.8°C

Fortaleza – 31°C

Itapipoca – 30°C

Previsão do tempo para o Ceará

Entre as 7h de segunda (13) e esta terça-feira (14), choveu em mais de 80 municípios do Estado, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Crateús teve a maior precipitação (51 milímetros).

Para quarta (15), a previsão é de chuva no Litoral Norte, Ibiapaba e Litoral do Pecém, e de precipitações isoladas nas demais regiões.

Já na quinta-feira (16), as chuvas devem banhar todo o Estado. A Funceme aponta alta possibilidade de precipitações isoladas em todas as macrorregiões.

