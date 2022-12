Ceará deve ter chuvas acima da média nos primeiros meses de 2023, aponta Funceme

O Ceará deve ter chuvas acima da média histórica entre janeiro e março de 2023. Tradicionalmente, a quadra chuvosa no Estado se estende de fevereiro a maio.

De acordo com prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o interior do Estado deve concentrar a maior parte das precipitações no primeiro trimestre. Já no litoral, o acumulado de chuvas pode ficar em torno da média.

As previsões da Funceme e de estudiosos foram apresentadas em evento da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), na manhã desta sexta-feira (16), voltado para produtores agropecuários.

Eduardo Sávio Martins, presidente da fundação cearense, declarou que "o cenário apresenta condições favoráveis, mas as tendências podem mudar". Ele reforçou ainda que o órgão tem "a missão institucional" de informar os prognósticos para embasar tomadas de decisão pelo setor agrícola.

Em 2022, segundo ele, o acumulado de chuvas "ficou dentro da normalidade", tendo sido um "ano razoável" em termos de precipitações. "Temos áreas que ficaram abaixo da média e podem ter prejudicado o setor agrícola", observou Eduardo.

Chuvas acima da média

Já o estudo elaborado por Luiz Carlos Baldicero Molion, pós-doutor em hidrologia de florestas e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), estima que o acumulado de chuvas no Ceará entre janeiro e março atingirá até 710 milímetros, o que seria 10% acima da média.

Luiz Carlos Baldicero Molion Pós-doutor em hidrologia de florestas e pesquisador do Inpe A previsão era de que o período de outubro até agora fosse de chuvas abaixo da média, mas a partir de 20 de dezembro, as chuvas devem começar a se firmar. Vamos ter janeiro chuvoso, fevereiro abaixo do normal, e depois março a maio com bastante chuva.

O pesquisador do Inpe, por outro lado, projeta um cenário climático otimista para a próxima década no Ceará. "Nesses próximos anos, a frequência de anos bons vai aumentar", frisa Luiz Carlos.

Legenda: Setor agrícola se mostra otimista diante de bom prognóstico de chuvas para 2023 Foto: Marciel Bezerra

O modelo climático projetado por Francisco de Assis Diniz, consultor climático, meteorologista e mestre em climatologia, também indica, atualmente, boas condições de chuvas para o Ceará em 2023. O comportamento e a temperatura dos oceanos, sobretudo o Atlântico, são decisivas para as previsões se concretizarem.

"As condições indicam (que vai) chover acima ou em torno da média, uma boa notícia para os agricultores terem maior segurança de plantar", alerta Diniz.

"Os modelos indicam todos os meses de chuva normal ou acima da climatologia no Ceará, exceto fevereiro ao norte do Estado", aponta trecho de estimativa elaborada pelo meteorologista.

O especialista destaca ainda a importância de os produtores agrícolas considerarem e ficarem a par dos prognósticos. "Hoje, o agricultor precisa estar atento às informações sobre tempo e clima, para ter um melhor planejamento sobre o que fazer ou não", frisa.

