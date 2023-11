Com programação gratuita, Feira do Conhecimento começa nesta quinta-feira (30) em Fortaleza

A sétima edição da Feira do Conhecimento começa nesta quinta-feira (30), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Com programação gratuita, o evento, que busca estimular a popularização da ciência, tecnologia, inovação e negócios, terá palestras, arenas de jogos e premiação.

A programação completa conta com mais de 60 horas de conteúdo gratuito. Para participar do evento, é preciso se inscrever no site da organização e seguir as recomendações. A feira é realizada pelo Governo do Estado através da Secitece.

Veja também

Programação

Com o tema “Criatividade Além do Limite”, o jornalista, apresentador e escritor Zeca Camargo sobe ao palco da Arena do Conhecimento nesta quinta, às 19h. No fim da palestra, Zeca ainda deverá "atacar de DJ", como fez recentemente em passagem por Fortaleza que viralizou nas redes sociais.

Falando sobre empreendedorismo e negócios, na sexta-feira (1º) o sócio da Ambev, José Felipe Carneiro, ministrará a palestra “Sede de Vencer”.

>> Veja a programação completa

Quem também marcará presença no evento é o grupo Ciência em Show, conhecido por tratar a temática científica em programas de TV. O grupo se apresenta no sábado (2), às 14h30, unindo diversão e interatividade em um espetáculo para todas as idades.

E-sports e robótica

Com o objetivo de fomentar o cenário de jogos e competições de e-sports, a Feira do Conhecimento terá uma arena exclusiva para realização de esportes eletrônicos. Em parceria com a União Cearense de Gamers (UCEG) e apoio da Studio Games, a Arena E-Sports contará com seis categorias: Bomba Patch, Leagues of Legends, Valorant, Street Fighter 6, Xadrez e Just Dance.

Durante o evento também será realizado o “Torneio de Robótica”, com estudantes dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior de instituições públicas e particulares.

Premiação Ceará Awards

Na programação da Feira do Conhecimento, também está prevista a entrega da premiação Ceará Awards, que reconhecerá pessoas que contribuem para alavancar e potencializar o ecossistema de inovação de todo o Estado.

Serviço:

Data: de quinta-feira (30/11) a sábado (2/12), no Centro de Eventos do Ceará

Horário: 14h às 21h

Inscrições gratuitas em www.feiradoconhecimento.com.br