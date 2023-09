Zeca Camargo 'ataca de DJ' em bar de Fortaleza e viraliza em redes sociais

O jornalista Zeca Camargo — conhecido por diferentes reportagens em viagens pelo mundo — "atacou de DJ" em um bar do bairro Aldeota, em Fortaleza (CE). No domingo (17), ele apresentou o repertório da "Playlist do Zeca", setlist criado por ele na plataforma Deezer.

No Instagram, o jornalista chegou a publicar vídeo com o público e comentou: "como começar a semana n° 522 - virando meme em Fortaleza! Obrigado".

Veja Zeca Camargo tocando em Fortaleza:

Nos comentários da postagem, os seguidores do apresentador compartilharam mensagens de surpresa pelo fato dele ter aparecido em Fortaleza e comentaram sobre a alegria do apresentador em tocar. Em vídeo publicado no Instagram, é possível ver uma boa movimentação no evento por conta da presença do famoso.

Ainda na rede social, os fãs do jornalista convidaram ele para se apresentar em outras cidades.

"Venha virar Meme em Curitiba", comentou um seguidor. Um segundo perfil escreveu: "E em Recife? Quando?".

Retorno a São Paulo

Na manhã desta segunda-feira (18), após a apresentação na capital cearense, Zeca Camargo retornou para São Paulo.

No Instagram, ele publicou vídeo dentro do voo com uma das músicas tocadas por ele no bar da capital cearense — a canção "Shofo Alla" de Abu Obaida Hassan.

"Bora pra SP porque a semana tá começando e vai ser leve e incrível como essa música que todo mundo dançou ontem comigo", escreveu Zeca Camargo.