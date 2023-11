Brincar é atividade essencial para o desenvolvimento durante a primeira infância

Brincar está entre as práticas mais importantes para o desenvolvimento infantil e traz inúmeros benefícios, especialmente quando as atividades são desenvolvidas e estimuladas desde a primeira infância. Para que isso seja possível, o envolvimento de pais, cuidadores e educadores, bem como políticas públicas de promoção de espaços adequados para o brincar, são importantes.

Dentre os benefícios do brincar na primeira infância, estão a consciência corporal e o desempenho físico, que contribuem para o melhor desenvolvimento motor e o favorecimento do raciocínio, da criatividade e da imaginação. As brincadeiras em grupo facilitam o convívio social, contribuindo para que as crianças entendam regras e os limites das relações, além de conviverem com a diversidade de pensamentos.

“As interações que acontecem durante as brincadeiras estimulam a liberação de neurotransmissores que promovem a sensação de bem-estar e diminuem o estresse. Quanto mais interações ela tem, mais habilidades ganhará, facilitando e melhorando suas relações”, defende a secretária da Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi) da Prefeitura de Fortaleza, Angélica Leal.

Na capital cearense, a Coordenadoria visa institucionalizar as políticas voltadas para a primeira infância, e investir em políticas públicas e na garantia do acesso aos direitos fundamentais executados pelas várias áreas de atuação da gestão. Dentre essas políticas, o acesso a espaços públicos adequados que promovam a interação e o brincar entre as crianças.

“A ciência moderna já pontuou acerca da importância da existência de espaços que, para além da segurança, se configuram como desafios, pois eles acionam funções neurais superiores nas crianças, e ensinam resiliência e autonomia. É esse brincar livre e em contato com a natureza que estimulam a livre exploração e incentivam a criatividade, pois quando a criança não tem o brinquedo pronto, ela vai criar o seu modo próprio para brincar”, explica Angélica.

De acordo com a coordenadora, a Prefeitura de Fortaleza tem dado especial atenção aos espaços de brincar com a requalificação de praças, com a instalação de parquinhos infantis e atividades de estímulo, como o “Vem Brincar, Fortaleza” e os microparques urbanos, que são parques naturalizados ao ar livre, com brinquedos de estruturas feitas com elementos naturais, como galhos, arbustos, terra, pedras e água. Ao todo, já foram entregues quatro microparques. Até o fim de 2023, está prevista a entrega de mais oito, totalizando, segundo estimativa da Prefeitura, 30 novos, até o fim de 2024.

Atividades sensoriais e a participação dos pais e educadores

O aprendizado por meio da exploração sensorial é natural para bebês e crianças pequenas. Por meio das atividades sensoriais, eles podem criar uma compreensão de objetos, espaços, pessoas e interações. Além de divertidas e interessantes, elas incentivam as crianças a explorar e investigar, e a usar o método de observar, formar uma hipótese, experimentar e tirar conclusões.

As atividades sensoriais também permitem que as crianças refinem seus limiares para diferentes informações, ajudando seu cérebro a criar conexões mais fortes e a aprender quais são úteis e quais podem ser filtradas. “O uso da brincadeira sensorial pode ajudar a criança a tocar, cheirar e brincar com a textura e aguçar seus sentidos. À medida que a criança desenvolve a confiança e a compreensão dessa textura, ela ajuda a construir caminhos positivos no cérebro”, detalha Angélica Leal.

Outras razões pelas quais elas são benéficas para as crianças, segundo a titular da Cespi, incluem a construção de conexões nervosas no cérebro; o incentivo ao desenvolvimento de habilidades motoras e de linguagem, além do ‘pensamento científico’ e a solução de problemas.

Com tantos benefícios, outro fator primordial para o desenvolvimento infantil é a atuação ativa dos pais, cuidadores e educadores, uma vez que estabelecem uma mediação com a criança.

“A partir da gestação é possível estabelecer vínculos com o bebê, por meio das formas de falar com ele ainda na barriga. Esse contato requer atenção e cuidado. Não basta apenas estar próximo à criança, mas é necessário agir, pois a criança aprende através da interação, com repetições. Então, quanto mais interações, perguntas, atenção, trocas de carinho ela tiver, mais efetiva será a sua resposta a esses estímulos”, ensina Angélica, que também já foi diretora de Proteção Integral e presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

Atualmente, as conversas e trocas de carinho tem sido negligenciada pelo uso excessivo dos celulares. Angélica defende, no entanto, a importância dos momentos de trocas reais com as crianças. “Para isso, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio do Programa Cresça com Seu Filho, da Secretaria Municipal de Saúde, tem incentivado o fortalecimento de vínculos, apoiando país e cuidadores a desenvolver interações ativas com seus filhos. Na Educação, a atenção personalizada para os bebês e crianças dos Centros de Educação Infantil já faz parte das práticas pedagógicas de estímulo ao desenvolvimento infantil”, exemplifica.

Primeira infância em Fortaleza

Na capital, a primeira infância ganhou uma atenção especial nas ações governamentais dos últimos anos, com políticas voltadas para gestantes e crianças de 0 a 6 anos, para garantir que seus direitos sejam respeitados. Em 2014, foi aprovado no município, de forma pioneira no Brasil, o Plano Municipal pela Primeira Infância; em 2020 foi sancionado o Marco Legal da Primeira Infância; e em 2021, foi criada a Cespi, como uma estratégia de governança para propor, acompanhar e monitorar as políticas públicas voltadas para esse público, além de fomentar a intersetorialidade entre as diversas pastas da Prefeitura.

Em 2022, houve a atualização do Plano Municipal pela Primeira Infância de Fortaleza (PMPIF), que hoje conta com 70 ações estratégicas em 6 eixos: Educação, Saúde, Assistência Social, Cidadania, O Espaço e o Direito de Brincar e Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Por ser uma política transversal, crianças e gestantes são atendidas nos diferentes serviços, como Centros de Educação Infantil, postos de saúde, Núcleos de Desenvolvimento Infantil, Bebê Clínica Odontológica, salas de amamentação, grupos de gestante, assim como utilizam os espaços públicos das praças, dos parques, dos microparques urbanos, e serviços como o bilhetinho único e o mini bicicletar.

