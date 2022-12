Com nova onda de Covid, UFC volta a permitir atividades remotas; veja normas

A Universidade Federal do Ceará (UFC) liberou as atividades remotas das aulas teóricas para algumas situações e para defesas de trabalhos de conclusão do curso. A medida vale somente até o fim deste ano (semestre letivo 2022.2).

Publicada em portaria na última quarta-feira (7), a flexibilização ocorre em meio ao aumento de casos da doença no Estado.

Todavia, as aulas da graduação e de pós-graduação seguirão no formato presencial.

Quando as atividades poderão ser remotas na UFC

Caso o docente encarregado pela disciplina apresente sintomas gripais e risco de transmissão do coronavírus. Nesse caso, o docente deverá comunicar sua condição à respectiva chefia imediata;

Caso seja necessária a reposição de aulas para finalizar o conteúdo do semestre letivo;

Defesa de trabalhos de conclusão de curso de graduação, dissertações e teses de pós-graduação também poderão ser substituídas pelo formato remoto, a critério do orientador.

Como proceder quando o aluno estiver com sintomas?

A instituição orienta que o aluno com sintomas gripais ou qualquer outra condição de saúde que o impeça de comparecer presencialmente às aulas entre em contato com a coordenação do curso para a orientação sobre os procedimentos necessários.

"A portaria reforça ainda que, diante do cenário atual da covid-19 no Estado do Ceará, é recomendado o uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração", diz comunicado.

