Colisão frontal causa 2 mortes e deixa 5 pessoas feridas em Pacajus na manhã deste sábado (18)

Uma colisão frontal entre veículos de pequeno porte causou a morte de 2 pessoas e deixou outras 5 feridas na Rua Cônego Eduardo Araripe, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, por volta de 5h50 deste sábado (18). O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará atenderam a ocorrência.

O acidente aconteceu na localidade de Alto do Cumaru, onde uma equipe da Rádio Verdinha apurou detalhes do caso. Conforme o Samu Ceará, duas vítimas morreram ainda no local – um homem idoso e uma jovem mulher, sem identificação ou idades divulgadas.

“Os cinco feridos foram levados primeiro para o Hospital Municipal de Pacajus para serem estabilizados e depois para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza”, detalhou o Samu por meio de nota.

Legenda: Acidente aconteceu no início da manhã deste sábado Foto: Leabem Monteiro

Atendimento às vítimas

Foram enviados 5 veículos para o atendimento, sendo 4 ambulâncias de Suporte Básico (USB), uma de Suporte Avançado (USA) e o Aeromédico (helicóptero). Entre os feridos estava uma criança que, conforme informações dos agentes de trânsito, tem 7 anos.

Veja também

O Diário do Nordeste buscou a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) e aguarda outros detalhes sobre o caso.