Município do Ceará registra tremor de terra de baixa magnitude: 'foi tipo um trovão'

Um tremor de terra de magnitude 1.8 na Escala Richter (que vai até 10), considerado de baixa intensidade, foi registrado na zona rural de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), assustando moradores por volta de 22h15 desta sexta-feira (17). O monitoramento é feito pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Os moradores ouvidos pelo Diário do Nordeste relatam que ouviram um barulho parecido com o de trovão e sentiram um tremor nas residências das localidades de Itapebussu, Amanari, Recanto e Serra do Lagedo, por exemplo.

O ponto central foi no distrito de Rato de Baixo, como detalha Eduardo Menezes, coordenador técnico do LabSis. Em maio deste ano, Maranguape teve pelo menos 6 eventos sísmicos monitorados pela rede.

Veja também

"Apesar de ser de baixa intensidade, foi sentido na região, por ser raso e por ter pessoas morando próximas a área central. Como é uma região de serra, as vibrações são sentidas com uma frequência maior”, completa o especialista.

Não há como prever novos tremores de terra, mas as informações técnicas foram enviadas para a Defesa Civil, de acordo com Eduardo.

"Esses tremores ocorrem provenientes de falhas geológicas que entram em atividade e geram esses tremores sentidos pela região, estudos já mostraram que são tremores de baixa frequência e ocorrem em profundidades rasas”, explica sobre o último fenômeno.

Legenda: Imagem mostra área central da atividade sísmica Foto: Reprodução

O morador da região Marcos Freitas, de 45 anos, voltou a ser surpreendido por tremores de terra. No primeiro semestre, ele também foi impactado pelos eventos sísmicos.

“Ontem (17) nós estávamos assistindo TV, umas 22h15, quando de repente teve tipo um trovão, um tremor, a casa se tremeu também. Mas foi uma coisa rápida”, pondera. Logo os moradores começaram a trocar relatos sobre a situação.

"No momento, as pessoas já começaram a postar (nas redes sociais), minha irmã que mora na Serra do Lagedo me ligou dizendo que foi muito forte”, acrescenta Marcos.

Legenda: Laboratório monitora detalhes da atividade sísmica Foto: Reprodução/LabSis

Já para a dona de casa Maria Milena, de 19 anos, foi a primeira vez que percebeu um tremor de terra na localidade de Recanto, onde vive com a família.”Ouvimos um barulho bastante alto, como um trovão, e em seguida sentimos o tremor”, conta.

Abalos na região

Em maio deste ano, os tremores no município de Maranguape foram sentidos já no dia 1° e logo outros 6 eventos sísmicos foram registrados. Na ocasião, o tremor de maior magnitude foi calculado em 2.2 na Escala Richter. O de menor magnitude foi de 1.1.

“Alguns trabalhos estão sendo feitos, temos alguns resultados que mostram uma falha geológica relativamente ativa, tivemos uma baixa no número de eventos registrados, mas ontem (17) voltou”, contextualiza Eduardo.

A rede sismográfica possui estações, além de Maranguape, em Chorozinho, Cascavel, Beberibe e Sobral, por exemplo. "As estações nos dão condições de acompanhar todas as sismicidades que acontecem no Ceará", conclui.