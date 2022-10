Cidade do CE registra a maior chuva do Brasil; Estado recebe novo alerta

Quando outubro começou, a previsão inicial era de que as chuvas seguissem a mesma linearidade de setembro: pluviometria espaçada e de volume reduzido. Na primeira quinzena do mês esse prognóstico se confirmou, mas, na reta final, a atuação de alguns fenômenos climáticos mudou a rota e o Estado passou a receber intensos volumes.

Missão Velha é o maior e melhor exemplo. Ontem (26), o Município caririense registrou pluviometria de 148 milímetros. Este foi o maior volume registrado, para o dia, em o todo o País. O levantamento realizado pelo Diário do Nordeste cruzou dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme a plataforma do Inmet, no dia 25, para além de Missão Velha, o maior volume observado no Brasil foi em Marau, Bahia, com 104 milímetros. No dia 26, o município pernambucano de Cobrobó, registrou 78,2 mm.

Portanto, como a Funceme contabiliza os volumes no intervalo de 7 horas de um dia a 7 horas do seguinte, Missão Velha lidera no comparativo com o dia 25 assim como no dia 26.

Este índice registrado na cidade caririense foi o maior deste mês no Ceará e o quarto maior para o período dos últimos 50 anos.

Alerta para chuvas e ventos fortes

As chuvas em Missão Velha, assim como em outras cidades da porção Sul do Estado podem prosseguir ao menos até sexta-feira (28). O Inmet renovou o alerta para o risco de chuvas e rajadas de ventos que havia sido emitido ontem. Agora, conforme o novo aviso meteorológico, são 51 municípios inclusos no alerta.

Nestas localidades, o órgão federal aponta para chance de precipitações que podem chegar a 50 milímetros ao dia, além de ventos intensos com rajadas que podem atingir 60 km/h.

Todas as 51 cidades foram incluídas no alerta de nível 1, ou seja, quando é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará neste ano.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Já a Funceme prevê chuvas reduzidas no Ceará. Conforme o Instituto, nessa sexta-feira, há "baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns". Para o sábado (29), o Instituto não projeta chuvas no Ceará.

