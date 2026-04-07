Chuvas no CE podem ficar 75 milímetros acima da média histórica em abril
Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, divulgou previsão para o mês.
O mês de abril pode ter chuvas acima da média no Ceará, segundo previsão climática divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O novo cenário analisado pelo órgão indica um período mais úmido em boa parte do Nordeste, com possibilidade de volumes maiores especialmente no norte do Estado.
De acordo com o boletim, praticamente todos os estados do Nordeste devem registrar chuva acima da média histórica ao longo do mês. O destaque fica para áreas do norte do Maranhão, norte do Piauí e também do Ceará, onde os acumulados podem ficar até 75 milímetros acima do esperado para o mês.
Abril é o segundo mês mais chuvoso do Ceará, conforme o Calendário de Chuvas, com média histórica de 190,7 milímetros. Com a previsão de acumulados acima do normal, a tendência é que o Estado continue registrando episódios frequentes de chuva ao longo do mês.
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Em relação às temperaturas, a previsão aponta que grande parte da região Nordeste deve ter valores próximos da média climatológica do mês. Em algumas áreas da região, principalmente na Bahia e em partes de Pernambuco, os termômetros podem ficar até 1 °C acima da média.
Com as chuvas dentro ou acima do esperado e temperaturas sem grandes desvios, diz o Inmet, o cenário tende a manter a umidade do solo em níveis favoráveis, o que pode beneficiar atividades agrícolas no Nordeste do País.
Previsão do Inmet para abril
A projeção de anomalias de precipitação do Inmet indica que o Ceará deve ter chuva acima da média principalmente na faixa norte do Estado em abril. No mapa, as áreas em azul mais intenso se concentram no litoral e no norte cearense, o que sugere acumulados maiores no Litoral Norte e trechos dos Sertões de Crateús, Sertão Central e Vale do Jaguaribe.
Também há sinal de chuvas acima da média (entre 10 mm e 50mm) em áreas próximas da Grande Fortaleza, Vale do Curu e Cariri, embora com intensidade menor. Nessas regiões, o aumento previsto é mais moderado, mas ainda indica tendência de precipitações frequentes.
Em relação à temperatura, o mapa de anomalias indica valores próximos da média em grande parte do Ceará, sem sinal de calor extremo.
No entanto, há uma mancha próxima ao Sertão de Canindé e ao Maciço de Baturité que aparece com tendência de temperaturas ligeiramente mais elevadas, o que pode favorecer dias mais quentes.
As áreas próximas ao litoral, como Grande Fortaleza, Litoral Norte e Litoral Leste, tendem a manter temperaturas mais próximas da média climatológica, influenciadas pela maior presença de nebulosidade e pelas chuvas previstas para o período.
Prognóstico da Funceme
No fim de fevereiro, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou o segundo prognóstico anual com as probabilidades de chuvas esperadas para os meses de março, abril e maio.
O cenário previsto pela instituição indica uma probabilidade de 40% para chuvas em torno da média, 40% para precipitações abaixo da média e 20% para chuvas acima da normal climatológica.
A Funceme sugere o acompanhamento contínuo das condições de tempo, no site e aplicativo Funceme Tempo, que auxiliam na tomada de decisões de curto prazo. As previsões são realizadas diariamente, pela manhã e à tarde, e indicam as condições esperadas para os próximos três dias.